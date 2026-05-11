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梅雨季頭髮一秒炸開！4款「抗濕氣神級髮品」救毛躁

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記者曾怡嘉／綜合報導

夏季高溫加上梅雨濕氣，最容易讓髮絲出現毛躁、扁塌與捲度失控問題。近期不少髮品品牌也鎖定「抗濕氣」與「深層修護」需求，從護髮膜、精華油到抗躁噴霧，全方位幫助髮絲維持柔順與光澤感，即使陰雨連日也能減少狼狽狀態。

#歐啦深層保濕護髮膜　主打16倍保濕力

▲▼毛躁髮。（圖／品牌提供）

▲歐啦深層保濕護髮膜，200ml，1,980元。

夏天最怕頭髮一遇濕氣就炸開，歐啦推出「深層保濕護髮膜」，專為乾燥粗硬髮設計，主打深層保濕與抗毛躁效果。

產品添加「酪梨與乳油木潤澤複合物」，可提升髮絲柔順度與光澤感，同時幫助形成抗濕氣保護力，降低頭髮因潮濕而毛躁蓬亂的情況。品牌表示，產品經實證可立即提升16倍保濕力，適合長期染燙、容易乾澀打結的髮質使用。

#Hair Rituel抗躁髮噴霧　替秀髮穿上「隱形雨衣」

▲▼毛躁髮。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重升防禦抗躁髮噴霧，100ml，3,000元。

Hair Rituel by Sisley 推出「賦活重升防禦抗躁髮噴霧」，以「隱形雨衣」概念對抗高濕度環境。透過物理性防護與抗氧化雙重技術，幫助阻絕濕氣入侵，同時減少髮絲因氧化造成的褪色情況，只需隨手一噴，即可維持吹整後的柔順光澤感，特別適合梅雨季或夏季外出前使用。

#ORIBE「捲髮心計系列」升級　鎖住捲度光澤感

▲▼毛躁髮。（圖／品牌提供）

▲ORIBE 捲髮心計 絲絨波光精華油，100ml，1,880元。

ORIBE 本月同步升級專為捲髮設計的「捲髮心計系列」，並推出新品「絲絨波光精華油」。以17種天然植萃複方為核心，其中蓖麻籽油著重修護，杏桃油則幫助鎖水抗躁，能在不增加厚重感的前提下維持捲度彈性與光澤。對於夏季容易因濕氣讓捲度崩塌的人來說，也更能維持髮型立體感。

#VCool抗熱護髮油　造型同時修護髮絲

▲▼毛躁髮。（圖／品牌提供）

▲VCool 雪松醇修護芯生抗熱護髮油，50ml，880元。

VCool推出「雪松醇修護芯生抗熱護髮油」，採高階抗熱防護配方，使用後可形成透氣保護膜，降低吹風機與高溫工具造成的熱傷害，添加印加果油、奇亞籽油與澳洲堅果油等植物油，幫助滋養乾燥髮尾，「α-Cedrol 雪松醇」主打修護同時維持輕盈蓬鬆，不易厚重扁塌。

關鍵字：

抗濕氣, 護髮膜, 抗躁噴霧, 捲髮護理, 抗熱護髮

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