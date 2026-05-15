這3瓶卸妝油一定要試！RMK加了蜂王乳　李多慧大推FULLY綠番茄收割粉刺

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圖、文 / CWANT

最近美妝圈颳起一陣「精華級卸油」風潮，大家不再追求強力洗淨，反而更在意清潔過程中的保養質感，畢竟毛孔如果因為過度拉扯而受傷，後續擦再貴的精華液都救不回來！這三款新上市的卸妝油剛好踩在2026年「素顏高質感」的審美點上，不僅能瞬間帶走防水彩妝，洗後的肌膚亮度甚至比上妝前還吸睛。

RMK菁萃卸妝油便完全打破了大家對油類產品的既定印象，雙層質地搖勻後那種白濁色澤，不只觸感簡直就像在塗抹美容液，研發團隊這次還很有心，運用了一個叫彩妝釋放油的新機制，輕輕推開就能感覺睫毛膏跟底妝自動浮起來，連乳化步驟都幫你省了，對懶人來說簡直是福音！這瓶另一個奢華的地方，還在於加入了玻尿酸、蜂王乳跟菸鹼醯胺等七種護膚成分，洗完臉那種水嫩柔潤感會讓你懷疑自己是不是剛敷完臉！加上佛手柑搭配薰衣草的草本香氣，在忙碌一天後的深夜時分，這罐絕對是療癒身心的至福選擇。

▲RMK菁萃卸妝油175ml／1,400元。（圖／品牌提供）

如果你是長年跟黑頭粉刺抗戰的毛孔人，請直接把ORBIS澄淨卸妝油鎖進購物車！這瓶在日本剛上市就橫掃四大美妝大賞，實力真的不容小覷。品牌開發出比奈米泡泡還細小的超微粒子技術，能鑽進肉眼看不見的毛孔深處把髒汙彈開，最厲害的是它建立了一層滋潤水膜，讓彩妝被溶解後不會再度回沾到肌膚上。除了針對粉刺設計的專屬油分，還奢侈添加了朝鮮薊精華跟大馬士革玫瑰水，一邊清潔一邊緊緻毛孔，這種一步卸淨的效率感，讓原本繁瑣的潔顏時間變成次世代的毛孔管理儀式，洗完後的細緻彈潤度真的會讓人上癮。

▲ORBIS澄淨卸妝油120ml／780元。（圖／品牌提供）

最近在Olive Young賣到翻掉的韓系品牌FULLY也正式登台，尤其這款綠番茄卸妝油因為啦啦隊女神李多慧的真實推薦，瞬間成為Threads上的熱門話題！它主打利用綠番茄裡的番茄鹼來對付鬆弛毛孔，搭配BHA成分溫和軟化角質，特別適合台灣這種濕熱氣候，能把毛孔裡的頑固油垢清得一乾二淨。水感質地推起來完全不悶，融妝速度快到驚人，卻不會帶走肌膚該有的水分，洗完後整張臉透亮得像喝飽水。這種純素植萃的純淨保養力，讓卸妝不再只是為了清潔，更是幫肌膚重啟平衡、重現自然原生的健康狀態。

▲FULLY綠番茄卸妝油250ml／900元。（圖／品牌提供）

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