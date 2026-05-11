FENDI Casa收納櫃自由拼組、屏風像立體畫作　米蘭設計週亮點全公開

▲。（圖／品牌提供）

文、圖 / CTWANT

FENDI這次在2026年的米蘭設計週，直接把「家」變成一場視覺與感官的時尚秀—不只是家具，而是把色彩、材質與品牌DNA全部拆解重組，讓空間本身變成最時髦的單品。

本季最大亮點：色彩。從濃烈紅、深邃藍，到優雅綠與帶點戲劇張力的金色與芥末黃，FENDI Casa把整個展場變成一場流動的色彩敘事。帶著義大利文藝復興與巴洛克的影子，像西西里與羅馬宮殿裡的大理石紋理，被重新翻譯成現代空間語言—華麗，但不浮誇，反而更耐看。

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除了顏色，品牌最會玩的還是「把經典變新」。像Lewis Kemmenoe操刀的Macula系列，直接把FF Logo變成屏風上的鉸鏈結構，讓品牌符碼從裝飾升級為功能；而Ceriani Szostak打造的Chain收納櫃，則把Pequin條紋轉化成深淺木材拼接，遠看是圖騰，近看是工藝細節，低調卻很有記憶點。

這一季也很明顯在「材質」上加碼。不鏽鋼與皮革依舊是基本盤，但木材的表現特別搶戲—從天然橡木到卡納萊托胡桃木，每一種紋理都被放大呈現。最值得注意的是，由Toan Nguyen主導的Podium系列，首次引入羊皮紙作為飾面材質，帶來一種介於復古與未來之間的觸感。視覺上輕盈，結構卻極度講究，表面看起來像隨性鋪陳，其實每一塊坐墊都精準固定，設計感藏在細節裡。

FENDICasa 在米蘭設計週同步發表五款新作～

由 Toan Nguyen 設計的 Podium 沙發絕對是本季主角之一。類榻榻米的平整基座，加上模組化設計，可以自由延伸空間配置，搭配大理石或金屬茶几，輕鬆切換正式與放鬆氛圍。

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由 Ceriani Szostak 設計的 Chain 收納櫃，靈感汲取自珠寶中的鏈結元素，拼圖式卡榫結構讓收納變成創作，能自由選用顏色、材質、尺寸，甚至能組出像藝術裝置一樣的牆面—實用與裝飾同時成立。

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Lewis Kemmenoe 設計的 Macula 系列有茶几與摺疊屏風兩件作品。Macula摺疊屏風不只是分隔空間，更像一件立體畫作，讓室內多了一個可以隨時改變的視覺焦點。同系列的茶几也延續拼接概念，木材與金屬交錯，精緻但不張揚。

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此外，FENDI Casa Studio 推出 Echo 鏡面作品，用幾何形狀與皮革框架玩比例，簡單卻很有設計感。

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產品系列宇宙的擴張與昇華

在「經典進化」這塊，Peekasit與Peekasleep系列持續擴張，最新的Peekachill單椅，把Peekaboo包的金屬環扣語言搬進家具設計，熟悉但不無聊。另一邊，Annabelle扶手椅則直接用紅狐狸皮草與人字紋貂皮拉高奢華等級，觸感與視覺都很有存在感。

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模組化愛好者則可以關注由MarcelWanders打造的Five沙發，以及Totu系列。前者換上更輕盈面料與低矮茶几，整體更貼近日常生活；後者則以金屬管結構與皮革結合，延伸出餐桌、椅子到吧檯配置，靈活度高到幾乎可以包辦整個空間。

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細節控會愛的Sumo茶几，以不規則輪廓與穆拉諾玻璃桌面聞名，今年推出更輕盈版本Naki Sumo，一物多用，既是桌子也是雕塑。

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最後不能不提Blow Up計畫，把經典Pequin條紋「膨脹」成床具設計，搭配皮革或布面材質，甚至加入金屬圓環元素，直接把臥室變成主視覺舞台。

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FENDI Casa這一季做的不是單一風格，而是一套完整的生活提案：用色彩說情緒、用材質堆層次、用設計講故事。原來真正的時髦，不只穿在身上，也可以住在空間裡。

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