「人生很貴，別浪費在回應垃圾話上」　5種「沒營養雜音」通通關靜音

▲有些話只是風涼話，沒有實質幫助，不需要為它貢獻情緒價值。（圖／pakutaso、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

人生在世，難免會遇到一些講話不怎麼中聽的人。他們有時候不是真的針對你，但說出來的話就是很欠揍，讓人聽了心情瞬間變差。如果你能分辨哪些是「風涼話」，哪些是值得參考的意見，心情真的會輕鬆很多。

通常不帶建設性

「啊你就運氣好而已啦！」、「這種事情誰都會啊，沒什麼特別的吧？」這類話的共通點就是，它們聽起來好像在評論，但仔細一想，完全沒有任何幫助。像是辛苦考上好大學，結果有人一句「現在大學不是很容易考嗎？」這種毫無建設性，跟廢話沒兩樣。

會讓你懷疑自己，又沒實際幫助

有些話表面上像是給建議，但實際上只會讓你更焦慮。像是「你這樣以後能成功嗎？」、「你這麼拼有用嗎？不就只是加班狗？」這些話聽起來像是關心，但細想之後，你會發現它們沒有任何實質內容，而且也沒有驗證性質，純粹是抬槓。

「旁觀者」角度，講得輕鬆但做不到

講風涼話的人，通常不是真的有經驗，只是站在安全距離外，講話特別大聲。比方說，你正在努力減肥，結果有人來一句：「少吃一點就好啦，哪有這麼難？」這類話說得輕鬆，但他自己根本沒試過，甚至可能比你還胖。

事後才補刀

有些人特別喜歡在事情結束後，來一句「我早就知道了」，或是「我就說吧」，讓自己好像很厲害，但其實他們當初根本沒說什麼。這類人特別擅長風涼話，因為他們只在事後評論，完全不用負責任。

只是嫉妒的表現

不得不說，很多時候，當你做得不錯時，身邊總會有人講一些不太好聽的話。這不一定是因為你真的做錯了，而是因為他們心裡不舒服，嘴上就忍不住來兩句。這時候不用解釋太多，因為他們不是不懂，而是「不想懂」。

自己生活還是自己在過，與其糾結於別人的冷嘲熱諷，不如把時間花在更重要的事情上。風涼話的本質就是「沒營養但很擾人」，如果你每次都要去跟這些話計較，日子會過得很累。學會分辨這些話，然後笑笑帶過，你會發現自己過得自在很多。人生是你自己的，不是用來回應每一個風涼話的。