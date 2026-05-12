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比水光棒更自然！妮可基嫚御用化妝師親授「乳霜打亮法」

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記者曾怡嘉／台北報導

想畫出自然又高級的水光肌，不一定只能靠水光棒，近期《Threads》就有網友分享妮可基嫚御用彩妝師 Gucci Westman 「cream over powder」打亮技巧，創新以乳霜疊加在蜜粉之上，打造像肌膚自然透出的光澤感。

▲▼妮可基嫚底妝。（圖／品牌提供）

「cream over powder」簡單來說就是「乳霜疊在粉質產品上」，過去許多人習慣先用保養型底妝打造光澤，再透過打亮產品增加水光感，但 Gucci Westman 則反向操作，在定妝後薄擦乳霜，讓肌膚重新透出自然亮澤。她分享：「我喜歡層層疊加，混合乳霜與粉質產品，最後再輕壓一層乳霜，讓肌膚散發那種清新的光采。我也會特意加上淡淡的雀斑，讓整體妝容更顯年輕。」

實測網友也分享，這個技巧最大的重點有兩個，分別是蜜粉粉質一定要細，如果底妝不夠細緻貼膚，後續再疊乳霜就容易起屑或結塊，再來就是乳霜不能下手太重，建議少量薄擦，用「點壓」方式輕拍在顴骨、鼻樑或額頭等想增加光澤的位置。

▲▼乳霜打亮。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 精質乳霜，18,500元。

網友也提醒，如果一次塗太厚，就可能出現結塊、底妝位移問題，尤其鼻樑與容易出油區域更要控制用量，也大力推薦這種方法呈現出的妝感其實很像水光棒，但光澤更自然，也少了厚重黏膩感，尤其帶妝幾小時後，肌膚微微出油反而會讓底妝融合得更漂亮。

#「cream over powder」新手實用5步驟

STEP 1：完成底妝後先薄壓蜜粉

以少量蜜粉定妝，避免底妝太濕潤。

STEP 2：取少量保濕型乳霜

份量不用多，約米粒大小即可。

STEP 3：用指腹輕點高光區

可集中在顴骨、鼻樑、眼下三角區。

STEP 4：避免來回推抹

建議用點壓方式，減少底妝移位。

STEP 5：局部加強即可

全臉過量容易變油光感，重點區域打亮最自然。

推薦單品

▲▼妮卡基嫚底妝。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 新光采柔焦蜜粉，3,950元。

▲▼妮卡基嫚底妝。（圖／品牌提供）

▲BOBBI BROWN 冷萃紫蜜粉餅，10g，1,900元。

關鍵字：

水光肌, 乳霜疊粉, GucciWestman, 彩妝技巧, 底妝打亮

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