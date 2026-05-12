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Swatch夢幻聯名AP錶16日開賣　5個搶錶地點與時間公開

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▲▼ Swatch 。（圖／翻攝IG）

▲Swatch釋出機芯圖案宣布與AP將推出聯名錶。（圖／翻攝swatch IG）

記者陳雅韻／台北報導

本周鐘錶圈最大事就是Swatch與AP（Audemars Piguet，愛彼）聯手了！近幾年Swatch與同集團的歐米茄（OMEGA）以及Blancpain推出聯名錶創造許多聲量與業績，首次將觸角伸出集團外與AP合作，讓錶迷驚喜不已，網路上已出現不少AI假錶圖，但真正聯名錶的廬山真面目與價格仍待16日正式上市才會揭曉，不過已有錶迷在網上徵代購，展現必須擁有的決心。

▲▼ Swatch 。（圖／翻攝IG）

▲Swatch目前於櫃上陳列與AP聯名的大鐵盒。

Swatch逐步揭露與AP合作的訊息，影片中有一枚像是Swatch Sistem51自動機芯的身影，加上前一支影片的吊繩，有網友推測會是懷錶。目前Swatch在櫃上陳列的聯名裝置為「Royal Pop」字樣大鐵盒，盒子側邊印有10種彩色機芯圖案，只能猜到色彩繽紛的設計不會少。

儘管目前對於Swatch與AP聯名錶資訊有限，但澆不熄錶迷的熱情，預料16日又要掀起排隊潮，台灣5個銷售點為Swatch西門町形象店、台北101概念店、新光三越台中中港店、新光三越台南小北門店、高雄統一夢時代店，上午11時開賣，每人每日於每間門市限購一只。

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關鍵字：

Swatch, AP, Audemars Piguet, 愛彼

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