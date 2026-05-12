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邊佑錫戴寶格麗帥炸　滿滿男友力電暈粉絲

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▲▼ 邊祐錫 。（圖／公關照）

▲邊佑錫成為寶格麗最新品牌大使。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

憑藉《背著善宰跑》走紅的韓星邊佑錫，近期與IU合作演出Disney+《21世紀大君夫人》人氣再攀高峰，近日IG已有超過1594萬粉絲追蹤，成為各大品牌爭相邀約的新寵，他已是義大利品牌Prada大使，又被同樣來自義大利的寶格麗相中，成為新任品牌大使，時尚版圖再擴張，展現他獨具風格的魅力。

▲▼ 邊祐錫 。（圖／公關照）

▲邊佑錫佩戴寶格麗經典 B.zero1 系列珠寶，搭配全新 37 毫米 Octo Finissimo Automatic超薄噴砂鈦金屬自動腕錶入鏡。

身高190公分的邊佑錫以模特兒身份出道，是天生衣架子，拍起時尚大片有模有樣，他轉戰戲劇圈後發光發熱，人氣指數飆升，吸引寶格麗邀他擔任大使示範名錶與珠寶穿搭術，在首波發布的形象照中，他穿極簡白T恤配黑褲，讓視覺焦點都落在他所戴的寶格麗全新 37 毫米 Octo Finissimo Automatic超薄噴砂鈦金屬自動腕錶，以及靈感源自羅馬競技場宏偉建築設計的 B.zero1 系列珠寶。

▲▼ 邊祐錫 。（圖／公關照）

▲邊佑錫身兼Prada品牌大使。（圖／翻攝byeonwooseok IG）

對於此次合作，邊佑錫表示：「能夠成為寶格麗品牌大使，我深感榮幸。我一直深受品牌大膽創意與深厚文化底蘊所啟發，也期待未來能透過與寶格麗的合作，將品牌精神分享給更多人。」的確他穿搭中性風格的寶格麗傑作，充滿「男友力」，迷倒一票粉絲。

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關鍵字：

邊佑錫, BVLGARI, 寶格麗, Prada

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