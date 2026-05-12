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台中吃到飽進入「雙強時代」　島語、旭集接力進駐升級千元餐飲版圖

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▲台北漢來大飯店「島語自助餐」。（圖／記者黃士原攝）

▲台北漢來大飯店「島語自助餐」。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台中頂級 Buffet 爭霸戰將在下半年正式交鋒，主打一餐檯一 Fine Dining 設計、坐擁 9 大餐區的「島語」，7 月將在漢神洲際登場；強調和食名店精神、規畫 9 大主題區的「旭集」，也將進駐台中大遠百，目前正積極整修，「兩強對峙」讓台中吃到飽版圖全面升級，台中網友也留言：「快來！等很久了！」

▲▼島語自助餐廳高雄漢神店開幕首日。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲島語自助餐廳高雄漢神店開幕首日盛況。（圖／記者許宥孺翻攝）

台中下半年將成最新美食吃到飽戰場，隨著「漢神洲際購物廣場」於 4 月展開試營運，注入台中餐飲新的美食戰火。漢神洲際引進超過 500 個品牌，餐飲板塊更是集結超過 50 家話題餐廳，自家集團的頂級 Buffet 品牌「島語自助餐廳」當然也要進駐加持人氣，暫定於 7 月正式開幕。

▲▼島語高雄店開幕首日。（圖／記者許宥孺攝）

▲島語高雄店。（圖／記者許宥孺攝）

隨著高端品牌進駐，台中吃到飽市場正式邁入「千元以上價位常態化」的狀態，拉高了台中的餐飲天花板，被譽為超難訂位的島語主打「一餐檯、一 Fine Dining」概念，店內規劃 9 大餐檯區，提供超過 200 道料理，餐價範圍由平日午餐約 1,490 元至假日晚餐 2,090 元，預計重新定義台中百貨的吃到飽餐飲標準。

▲▼島語高雄店開幕首日。（圖／記者許宥孺攝）

▲島語高雄店。（圖／記者許宥孺攝）

饗賓集團旗下的「旭集和食集錦」進駐台中大遠百也預計下半年開幕，與島語形成雙強對峙。旭集主打日式精緻料理，以「1 區 1 名店」為概念規劃 9 大餐區，餐點涵蓋和牛、松阪豬及日式炸物等，價格帶落在 1,090 元至 2,090 元之間，除了與島語互別苗頭，也將與同館的鼎泰豐成為2大集客機。

▲旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台南店。（圖／饗賓集團提供）

業界表示，目前體驗行銷當道，餐飲是最直接吸客的業種，許多百貨針對餐飲客單的策略也不斷升級，獨家菜色或是人氣品牌都很搶手，但 Buffet 需求的空間較大，不是每個賣場都能規劃的，其餐飲的面積跟業績佔比雖逐漸上升，但還是要控制在一定比例，以免影響整個營業額。

▲旭集雪蟹腳。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集雪蟹腳。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台南店。（圖／饗賓集團提供）

關鍵字：

台中美食, 吃到飽, 高端Buffet, 島語, 旭集

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