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冷凍藍莓比新鮮更好？營養師曝「花青素吸收率高25%」　護眼抗老還能顧腸

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▲▼藍莓好處。（圖／Unsplash）

▲藍莓的抗氧化能力相當優秀。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

藍莓一直被視為高抗氧化水果代表，但新鮮與冷凍版本，到底哪個更營養？營養師高敏敏分享，研究發現冷凍藍莓的花青素吸收率，竟可能比新鮮藍莓高出25%，關鍵就在「急速冷凍」這一步。

不少人對冷凍食品仍有「比較不新鮮」的印象，但其實部分營養素在冷凍後反而更容易被人體吸收。高敏敏指出，如果藍莓在採收後立即急速冷凍，能有效鎖住抗氧化成分，其中最重要的就是花青素。原因在於冷凍過程會破壞藍莓細胞壁，讓花青素更容易釋放，也因此吸收效率提升。研究更發現，冷凍藍莓的花青素吸收率，可能比新鮮藍莓高出約25%。

▲▼藍莓好處。（圖／Unsplash）

▲藍莓營養好處多。

營養師高敏敏進一步解釋，藍莓中的花青素，是天然植化素的一種，也是讓藍莓呈現深紫藍色的重要來源。這類成分因具抗氧化特性，近年經常被討論與日常保養、飲食管理有關，因此藍莓也成為許多人日常補充水果之一。藍莓營養好處舉凡可以舒緩長時間使用3C後的不適感、抗氧化、幫助維持好氣色、幫助維持思緒與專注力、維持心血管健康，增加膳食纖維攝取、幫助順暢等。

▲▼藍莓好處。（圖／Unsplash）

▲酸甜的藍莓加入優格也相當美味。

冷凍藍莓除了保存期較長，也很適合直接加入日常飲食。不少人會搭配優格、燕麥碗，或加入果昔、紫拿鐵中一起打成果飲，不需額外清洗處理就能快速使用，也因此成為不少忙碌上班族與健身族群的冷凍庫常備食材。

關鍵字：

冷凍藍莓, 花青素, 抗氧化, 營養師, 健康飲食

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