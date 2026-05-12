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宋雨琦、孟子義搶背FENDI新包！早秋把威尼斯浪漫穿上身　Baguette新色太美

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記者鮑璿安／綜合報導

FENDI 迎來全新26 早秋男女裝系列，把視線從都市抽離，帶向威尼斯的潟湖、水波與島嶼風景，也進一步把威尼斯的傳統工藝揉進衣櫥裡。從品牌大使 宋雨琦到女星孟子義，搶先上身的新季造型，也剛好把這股介於優雅與鬆弛之間的時髦感，演繹得很到位。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡 。（圖／品牌提供）

宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，俐落線條中帶著柔和層次，鮮明紅色肩帶則像替整體造型點上一筆亮色，既有少女感，也不失精緻氣場。她手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡，以奶油白、明黃與深棕交織出夏日花園般的視覺效果，搭配經典 FF 扣環後，讓這款招牌包型多了幾分甜美與華麗。孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感；手上的編織感包款則成為造型亮點，多層次波浪輪廓呼應威尼斯潟湖靈感，也把 FENDI 擅長的工藝語言放大得更有記憶點。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感 。（圖／品牌提供）

至於本季設計主軸，FENDI 以 威尼斯、穆拉諾島與布拉諾島為靈感來源，從潟湖波浪、條紋、蕾絲到玻璃工藝層層延伸。服裝裡能看到亮片、蕾絲、編織與皮革工藝彼此交錯，經典襯衫輪廓也被重新拆解詮釋，讓整體既保有優雅感，又多了更輕鬆的生活節奏。包款部分，除了宋雨琦示範的 Baguette 新作，FENDI Lui自然垂墜的皮革細節，展現更新鮮的視覺節奏。再加上本季吊飾靈感來自穆拉諾玻璃與潟湖美學，無論掛上包款或單獨成為造型細節，都像一件件縮小版藝術品。

同場加映

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

Dior於 2026 年 4 月 24 日至 5 月 22 日在台北101四樓都會廣場打造秋季期間限定店，空間呼應品牌鍾愛的凡爾賽宮歷史氛圍，以綠、藍色調鋪陳沉浸式場景，當中最可愛的元素莫過於立體蛋糕裝飾，再現昔日法國皇后瑪麗安東尼的甜點時光。店內同步展出 2026 秋季系列男女裝、包款、鞋履與配件，經典包款Lady Dior（黛妃包）以創意總監 Jonathan Anderson的創意視角進行改寫，裝點蝴蝶結元素進化；而Book Tote 也被寫上女演員Marlene Dietrich 的名言「No Dior, No Dietrich!」，象徵Dior無可取代的地位。此外，Jonathan Anderson 也將Dior Médaillon徽標注入鞋款、包款和配件上，帶來復古經典和俏皮兼容的樣貌。

關鍵字：

FENDI, 早秋新品, 威尼斯靈感, 時尚包款, 高級工藝

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