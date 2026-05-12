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PP Krit、柱延帥成Balenciaga小卡男神！示範Rodeo新包　話題款一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

收集偶像小卡這件事是追星族的必經之路，而Balenciaga全新「偶像典藏卡」廣告大片，則是包款拍得像人物角色卡一樣鮮明，這次品牌大使PP Krit、柱延與楊超越等人共同出鏡，聚焦 Rodeo、Le City、Le 7 等代表包款，整體視覺以白卡紙拼貼、分鏡插畫感構圖鋪陳，展現猶如收藏卡的趣味！

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲楊超越以寬鬆白上衣、黑色長手套搭配黑色 Rodeo Top Handle Mini；柱延上身Rodeo Top Handle Large；PP Krit 示範 Rodeo Messenger Medium  。（圖／品牌提供）

楊超越這組造型最能體現Balenciaga擅長的反差美學，她以寬鬆白上衣、黑色長手套搭配黑色 Rodeo Top Handle Mini，整體線條極簡，卻因金屬轉鎖、垂墜包身與柔軟皮革多了強烈個性。柱延上身的 Rodeo Top Handle Large 以寬大包型與流暢摺線撐出鬆弛輪廓，揹在身上自然形成率性垂墜感；PP Krit 示範的 Rodeo Messenger Medium，則以更俐落的肩背方式，凸顯這款包在實用與造型感之間的平衡。Rodeo系列最迷人的地方，就在於它以極簡低調的設計語言，運用皮革的柔軟度、包口翻摺設計與金屬扣件細節，寫下新時代的爆款DNA。

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲LE CITY BAG SMALL TWD. 79,900。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲RODEO TOP HANDLE MINI TWD. 95,900。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲RODEO MESSENGER MEDIUM TWD. 129,000。（圖／品牌提供）

另一個不能漏看的焦點，是品牌經典 Le City，這次新作延續機車包標誌性的皺摺皮革、鉚釘與流蘇語彙，保留那股帶點叛逆的Y2K精神，卻透過更精煉的比例與尺寸，讓經典重新回到現在的穿搭節奏裡。此外，也特別推薦迷你款式，適合身材嬌小的亞洲女孩們入手。

同場加映

包款上若是沒有吊飾的點綴，就少了點靈魂！這點FENDI非常懂， 2026 早秋系列帶來一系列夢幻可愛的吊飾上，從小狗、冰棒到全新造型的 FENDI BFF Charm，全都以更精巧、更有表情的方式登場，替原本俐落的包款多加一點幽默感，也讓日常造型有了更鮮明的個人記號。品牌大使方燦這回親自示範，換上條紋短褲套裝、深藍外套與針織單品，整體仍是熟悉的率性酷感，但當包旁邊掛上小狗吊飾、冰淇淋吊飾，畫面立刻變得更有層次。尤其是他拿著湯匙、趴在桌邊和吊飾互動的那幾張，簡直可愛破表。

▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲品牌大使方燦親自示範FENDI掛飾 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Balenciaga, 偶像典藏卡, 機車包, Y2K風格, 爆款包

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