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《蜜語紀》人間清醒8金句：可怕的不是我選錯了男人，而是賭錯了人生

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記者鮑璿安／綜合報導

大陸都市職場愛情劇《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠擔綱主演。故事聚焦歷經婚姻變故的許蜜語（朱珠 飾），她從飯店基層保潔工作重新出發，並在理性沉穩的飯店經理人紀封（鍾漢良 飾）陪伴下，一同面對職場挑戰、整頓浦榮飯店，也在成長與磨合之中發展出一段屬於熟齡世代的愛情，當中許多理智又清醒的金句台詞也值得大家拜讀！

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超、李夢主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲朱珠演出《蜜語紀》。（圖／愛奇藝國際版提供，以下同）

1. 我一直覺得在一個問題上花太多的時間去思考，只會帶來沒有必要的焦慮。

2. 如果你真的不知道自己的路在哪裡，不妨從試錯開始，離開自己的舒適圈，去看看那個冰山其他的側面。

3. 這個世界上所有的捷徑都是彎路，你不擇手段得到的一切，總有一天會用別的方式向你討回來，別把什麼都歸咎於家庭、出身，那只是我們的來路，不是你為所欲為的免死金牌。

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超、李夢主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

4. 我想要的事業、幸福，我都會通過我自己的努力，從零開始一步一個腳印，抓到我自己的手裡。

5. 感情也是這樣啊，如果時機不對的話，再好的人也不會是對的人。

6. 好的愛情，是讓彼此成為更好的自己。

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超、李夢主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

7. 從我為你放棄自己的那一天起，就已經不存在什麼完美的婚姻了，可怕的不是我選錯了男人，而是從一開始我就賭錯了人生。

8. 真正沒有退路的人是我吧，如果我真的再退一步，那我就真成你嘴裡說的那個寄生蟲了。

關鍵字：

鍾漢良, 朱珠, 熟齡愛情, 職場挑戰, 婚姻重生

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