安海瑟薇東京紅毯搶穿！讓Valentino經典鉚釘鞋再翻紅　尖頭紅底美到犯規

記者鮑璿安／綜合報導

Valentino在2026早秋重新喚醒品牌經典 Rockstud，不光是把熟悉的鉚釘元素再度搬回伸展台，也注入更銳利、更輕盈的輪廓，替這雙鉚釘高跟鞋代表作寫下新的時髦語言！這回由創意總監 Alessandro Michele 操刀，將 Rockstud 從過往的強勢性感，推向一種更精緻、也更帶戲劇感的女性姿態，吸引眾多女神上腳，包含安海瑟薇（Anne Hathaway）、達珂塔強生 (Dakota Johnson)都已經示範過一輪。





▲安海瑟薇在東京宣傳《穿著Prada的惡魔2》時，以黑白層疊禮服搭配白色 Rockstud 尖頭高跟鞋 。（圖／品牌提供）





▲Dakota Johnson 則示範了另一種更有都會感的穿法，腳踩黑色 Rockstud 高跟涼鞋。（圖／品牌提供）

安海瑟薇在東京宣傳《穿著Prada的惡魔2》時，以黑白層疊禮服搭配白色 Rockstud 尖頭高跟鞋，細緻鉚釘沿著T字與踝帶一路延伸，讓原本浪漫起伏的裙襬多了一道俐落骨架，也讓整體造型在甜美與強勢之間拿捏得剛剛好。一站上鏡頭就能瞬間拉出氣場的能力，正是Rockstud最迷人的地方。而 Dakota Johnson 則示範了另一種更有都會感的穿法，她以皮草外套、短裙與印花手拿包造型現身，腳上的黑色 Rockstud 高跟涼鞋成了整體最有態度的一筆。





▲本季新作延續幾何鉚釘語彙，同時加入更鮮明的尖頭輪廓、平滑金屬飾面與 Valentino 招牌紅色鞋床 。（圖／品牌提供）





▲Valentino Garavani Rockstud 高跟鞋 NT$38,600；Valentino Garavani Rockstud 涼鞋NT$38,600 。（圖／品牌提供）

Rockstud 首次亮相於范倫鐵諾 2010-11秋冬系列秀場，毫無疑問是品牌核心語彙之一，本季新作延續幾何鉚釘語彙，同時加入更鮮明的尖頭輪廓、平滑金屬飾面與 Valentino 招牌紅色鞋床，視覺上更俐落，也更有辨識度。鞋跟高度則推出 10公分 與 4公分 兩種選擇，從高跟鞋、細帶涼鞋到平底款式一應俱全，讓Rockstud不再只是派對鞋，而是能真正走入不同穿搭場景的風格主角。

隨著《穿著Prada的惡魔2》回歸，主演女星安海瑟薇(Anne Hathaway) 的行頭也變成矚目焦點，身為好萊塢大忙人的她，另一部新作《Mother Mary》也開始宣傳工作。近日安海瑟薇現身紐約出席試聽派對時，造型依舊亮眼，手上拎著的包並非精品，而是 Longchamp 經典 Le Roseau 黑色手提包，散發出強烈的時髦氣息！

安海瑟薇被捕捉到以黑色透膚刺繡洋裝外搭寬鬆黑外套，本身已經很有氣場，而 Le Roseau 以粒面牛皮打造、搭配標誌性的竹節釦細節，剛好成為造型中最耐看的亮點，低調卻很有記憶點。Le Roseau 的迷人之處在於雋永的設計理念，包身線條簡潔、輪廓柔中帶挺，不管搭配正式感強的洋裝，或日常西裝、針織單品都很合拍。除了安海瑟薇拎出的黑色款，焦糖棕色手提款也同樣吸睛，透過細膩車縫與溫潤皮革質感，多了幾分知性優雅，很適合喜歡復古氣質穿搭的人。