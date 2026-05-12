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5種「約會地雷男」快避開！嘴甜不代表真心、滿口前任真的先不要

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▲▼ 星座 。（圖／tvn IG）

▲以下這5種「約會地雷男」，真的要先提高警覺 。（圖／TVN IG）

記者鮑璿安／ 綜合報導

戀愛最怕的，不是沒有火花，而是明明一開始有心動，聊著聊著卻越來越覺得不對勁。約會初期其實最容易看出一個人的真實樣貌，有些細節當下看似小事，累積起來卻很容易變成感情裡的大問題。以下這5種「約會地雷男」，真的要先提高警覺。

1. 只愛聊自己

一場約會如果從頭到尾都在聽他講自己，像是工作多成功、朋友多厲害、多少人主動示好，那你大概不是約會對象，而是他的聽眾。這類型男生最明顯的特徵，就是他對「表現自己」很有興趣，對「認識你」卻沒那麼上心。真正有魅力的人，通常懂得傾聽，也會在意你的感受。

2. 遲到失聯

偶爾晚到可以理解，但如果總是讓你等、訊息慢回，甚至見面後還一副無所謂的模樣，這就不是忙，而是不夠尊重。約會最基本的誠意，從守時就看得出來。別替對方找太多藉口，因為一個真的在乎你的人，不會讓你反覆感受被晾在一旁的失落。

3. 嘴巴很甜的畫大餅型

有些男生很會說，今天講未來旅行，明天聊理想生活，說得你好像已經走進他人生規劃裡，但仔細一看，實際行動幾乎為零。這種人擅長製造浪漫感，卻不一定有真正投入關係的能力。比起那些說得天花亂墜的人，能穩穩把小事做到的人，反而更值得信任。

4. 動不動情勒的情緒型

才認識沒多久，就開始介意你沒秒回、質疑你是不是不夠在意，甚至用冷淡、鬧脾氣來逼你妥協，這種相處模式通常很消耗。感情裡最怕的不是有情緒，而是把情緒變成控制工具。當你開始習慣先安撫對方、再處理自己的感受，這段關係就已經失衡了。

5. 心裡還住著前任

如果對方常常提起前任，無論是抱怨、懷念，還是有意無意拿你比較，都代表他可能還沒真正整理好上一段感情。這種男生不一定壞，但他未必準備好開始新的關係。你值得的是一段全心投入的感情，而不是成為別人療傷期裡的替代選項。

關鍵字：

約會地雷, 戀愛警示, 情感守則, 感情失敗, 愛情陷阱

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