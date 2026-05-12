星巴克「抱貓日」周邊登場　立體貓尾證件套、隨身提袋超療癒

▲星巴克因應國際貓咪日，推出貓貓最新周邊。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接 5／30 的「國際抱貓日」，星巴克近期推出一系列以貓咪為主題的療癒新品，將貓咪慵懶、互動的日常透過細膩插畫呈現在杯款與生活配件上，設計主打寵物如家人般的溫暖陪伴，除了實用的馬克杯，更有結合趣味造型的隨行包袋，讓你有貓隨行療癒又吸睛。

▲星巴克貓咪日常馬克杯，售價580元。（圖／品牌提供）

本次杯款設計聚焦在貓咪之間的親密互動，杯身描繪了貓咪彼此依偎、擁抱的溫馨畫面，搭配柔和的粉色調，溫潤的視覺感，真的是貓主才能體會到的親密感的「貓咪擁抱馬克杯」，售價 580 元；另一款以大容量規格搭配豐富的插畫，將貓咪玩耍、休息的各種淘氣片刻一次收錄，為咖啡時光增添不少趣味的「貓咪日常馬克杯」，售價 580 元。

配件部分則大玩立體造型，深受歡迎的提袋系列，也推出全新花色三花貓尾，側邊點綴了立體的三花配色貓尾巴，讓外帶飲品時多了一份童趣，售價 390 元；具備高度話題性的斑紋貓尾巴零錢證件掛牌，在米色基底上加上細緻斑紋與靈動的貓尾巴設計，讓平凡的收納卡片過程也變得很治癒，售價 480 元。

除了貓咪主題，深受粉絲喜愛的 Bearista 小熊這次也換上萌寵新裝。推出包括貓咪小熊隨行收納袋，以及狗狗小熊隨行收納袋，分別將小熊化身為貓咪與狗狗造型，收納袋兼具實用與趣味性，外出購物也能有可愛夥伴陪伴，售價 600 元。針對星禮程金星會員，這兩款收納袋也開放以 170 顆星或 90 顆星加 300 元的方式兌換。

▲無印良品推出寵物系列，每個單品都呈現簡單舒適的質感。（圖／品牌提供）

無印良品近期將毛小孩也納入「好感生活」的一員，在台推出全新寵物系列，包含餐碗、貓砂盆、玩具到外出背袋，將品牌招牌的簡約白、原木色與機能性，複製到寵物日常中。對於追求居家美感的飼主來說，這系列最大的亮點在於解決了寵物用品常有的「突兀感」，讓毛孩的家具也能優雅融入客廳，不用再為了一盆貓砂或睡墊破壞居家風格。

▲炻器寵物碗，售價250元至300元；炻器寵物碗用木架，售價240元至290元。

針對每天都要使用的進食器皿，品牌推出「炻器寵物碗」，炻瓷材質不僅耐用，光滑釉面更方便清洗，最加分的是能加購「木架」，能根據寵物體型調整進食高度，減輕牠們低頭對頸部的負擔，不使用時還能拆卸收納。

▲貓砂鏟，售價150元；軟質貓砂盆／附蓋，售價790元。

▲貓抓瓦楞紙板，售價150元；貓用玩具逗貓棒，售價150元。

「軟質貓砂盆」的寬敞空間配上可拆卸上蓋，讓主子如廁更隱密，清潔起來也順手；搭配多孔洞設計的貓砂鏟，各類材質貓砂都能輕鬆過濾。採用軟木面料的小動物玩具內置鈴鐺，聲音清脆能引起興趣；針對喜歡磨爪的貓咪，則有高密度的瓦楞紙抓板，兼具實用與玩具功能，連常見的逗貓棒與繩編球，在色彩與材質上也維持無印式的簡潔俐落，讓家裡角落即使散落幾件寵物玩具，看起來也像張海報。

▲寵物後背包（上），售價1,190元；寵物用聚酯纖維棉麻包（下），售價990元。

此外，還推出 2 款帶毛孩出門的外出包，除了有大容量、三面透氣的後背款，還有材質輕巧、內側具防水塗層的棉麻側背包，應付各種移動場景。寵物系列目前採特定門市販售，於松高門市、大立門市與MUJI無印良品官網開賣。