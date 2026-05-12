日本熱銷「三得利-196 果實啤酒」首登台　KIRIN白桃台灣限定

▲夏季水果調酒新上市，三得利開賣日本熱銷的「葡萄柚柳橙」口味。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



迎接初夏，台灣罐裝調酒市場也繽紛起來，三得利-196首度引進日本熱銷的「葡萄柚柳橙」口味，主打無糖也能擁有飽滿果香，並同步在街頭展開真心話快閃活動，說句話就能換試飲；KIRIN則為台灣消費者量身打造限定的「白桃」新風味，以獨家冰點凍結技術鎖住果實氣息，讓人在味覺與生活體驗上都能即刻感受清爽。

三得利-196系列今年以「果敢真實」為主題，推出全新「-196無糖－葡萄柚柳橙 7%」。這款在日本原為期間限定、後因熱銷轉為常銷的品項，結合粉紅葡萄柚的清爽酸甜與柳橙的圓潤口感。品牌利用獨家的「-196°C 瞬凍炸裂製法」，是將整顆果實瞬凍炸裂後浸漬，封存原始果香，打破無糖風味較淡的印象。包裝採亮眼粉橘色設計，5／13 起陸續在全台開賣，售價 79 元起。

除新品之外 -196 系列也包括無糖 7% 系列的雙重檸檬、沖繩檸檬，以及酒精濃度更高的強冽 9% 系列雙重葡萄、雙重檸檬與雙重葡萄柚。品牌同步在信義區與西門町發起「-196街頭真心話快閃突擊」，完成任務即可現場獲得隨機口味試飲。

台灣麒麟（KIRIN）鎖定桃系風味，為台灣市場推出限定口味「冰結STRONG白桃」，核心技術在於「冰點凍結」，意即果汁在榨取後不經熱處理，直接進行凍結，藉此保留白桃最鮮甜的自然氣息，並擁有細緻的桃香與強烈的氣泡感，9% 的酒精濃度卻因不含糖分而呈現清爽、乾淨且不膩口的尾韻。

除了新口味，熱銷的「冰結 STRONG 巨峰」也同步升級，不僅保留台灣產巨峰葡萄的飽滿果實感，視覺上也換上深藍與銀色交織的設計，搭配品牌標誌性的「鑽石切割罐身」，從視覺到手感都更顯俐落。品牌表示，即日起至7／31 舉辦「閃耀冰結音浪祭」，購買冰結全系列產品並登錄發票，就有機會抽中 Ultra Taiwan VIP門票、冰結閃耀拍立得或白桃罐型保冷袋等品牌限定禮品。

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