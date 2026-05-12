戀愛最怕遇到「迴避型戀人」！3大特質：遇到衝突就逃避、越親近越冷淡

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

感情中最讓人摸不著頭緒的，往往不是不愛，而是「忽冷忽熱」，有些人在戀愛初期看似熱情，一旦關係開始靠近，卻突然變得冷淡、逃避，甚至不願意溝通，這類型的人常被稱為「迴避型戀人」，他們未必沒有感情，只是不擅長面對親密關係中的壓力與情緒，如果總是反覆被對方的態度影響，不妨先觀察是否出現以下幾種典型特徵。

1.一親近就開始變冷淡



迴避型戀人通常在曖昧階段很有魅力，甚至會主動關心、製造心動感，但當關係逐漸穩定後，反而開始拉開距離，像是減少聯絡、突然消失或對未來話題感到抗拒，因為他們內心對親密感容易產生壓力，越靠近越容易想逃離。

2.不喜歡談情緒與內心感受



當另一半希望溝通感受時，迴避型人格往往會選擇轉移話題、沉默，甚至直接冷處理，他們習慣壓抑情緒，也不擅長表達脆弱，久而久之容易讓伴侶感到被忽略，尤其遇到爭執時，比起解決問題，他們更傾向先逃避現場。

3.過度強調「需要自己的空間」



每個人都需要私人空間，但迴避型戀人通常會過度放大獨處的重要性，即便是正常陪伴、分享生活，也可能讓他們感到被束縛，他們害怕失去自由，因此很容易在關係中築起高牆，讓另一半始終無法真正走進內心世界。