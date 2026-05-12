Jisoo、ROSÉ紅毯御用色號公開！水光底妝＋潤澤唇膏跟著買就對

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、roses_are_rosie IG、sooyaaa__ IG、路透

2026年Met Gala向來集結各大好萊塢巨星、時尚名媛，一直以來被封為「時尚界奧斯卡」，人氣韓國女團BLACKPINK成員也分別走上紅毯，展現強大女星氣場，盤點Jisoo以及ROSÉ搭配的彩妝單品，照著清單買直接擁有明星同款妝容。

＃Jisoo Dior癮誘鏡面水光唇膏#405，售價1600元

穿著Dior訂製粉色鮮花裙走上紅毯的Jisoo這次在妝容搭配選用粉色系的彩妝單品，底妝先使用超完美持久柔光粉底液，打造乾淨通透的膚質，低飽和度的粉棕色眼影#743加強眼神的深邃度，唇妝使用才剛剛上市就賣爆的癮誘鏡面水光唇膏#405，超自然的玫瑰豆沙粉讓整個人更顯甜美仙氣。

＃ROSÉ YSL情挑誘光水唇膏#214告白裸粉，售價1650元

在紅毯上以黑色平口禮服亮相的ROSÉ一頭金色長髮襯映出她雪白色的肌膚，選用「粉光瓶」恆久完美裸光無瑕粉底露LC2創造出具有透光感的底妝，眼神搭配冷棕色調的#720迷沙幻影描繪出立體輪廓，唇妝先使用情挑誘光水唇膏#10打底，再疊擦#214告白裸粉，製造出性感水潤的好氣色。