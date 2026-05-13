想瘦腿可以用吃的　8種食物幫你速減腿脂肪

▲多食用瘦腿食材，健康又能改善體態。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

近年來養生風氣夯，慢跑健走的運動盛行，但每天花大部分時間在公司，真的沒空運動好掙扎，那也可以試試下列8種幫助瘦腿的食材，用吃來協助瘦身健美聽起來超夢幻。

木瓜

木瓜內有的蛋白分解酵素，能幫助分解脂肪，減低腸胃工作量，也有促進美白的效果，可以讓大腿贅肉慢慢結實，也有整腸利瀉的功效。

▲木瓜營養豐富，又能幫助腸胃消化。（圖／pixabay）

蘋果

營養成分很高的蘋果，有助代謝身體的鹽分，蘋果酸還可促進代謝身體熱量，幫助瘦腿。

奇異果

維生素C豐富的奇異果，同時也含有很多纖維質，能增加分解脂肪酸素的速度，纖維也可產生飽足感，避免吃進過多脂肪讓腿變粗。

▲奇異果含維生素C，也能讓皮膚變美。（圖／pixabay）

菠菜

菠菜本身熱量低，也含有豐富膳食纖維，不但有助於消化，也曾促進排出體內毒素，排毒能幫助下半身減重，但菠菜營養容易流失，記得不要烹調過久。

紅豆

許多人腿粗跟肥胖無關，而是因為水腫，紅豆是短型的利尿消腫食物，也可以搭配薏仁食用，對健康也有幫助。

▲紅豆消水腫功效許多人都知道。（圖／pixabay）

芹菜

芹菜含有膠質性碳酸鈣，易被人體吸收，鈣質攝入也能有助防止雙腿浮腫，且豐富的鉀含量也能幫助瘦腿。

芝麻

提供人體所需的維他命E、B1、鈣質，且內含有亞麻仁油酸，能幫助去除血管內的膽固醇，強化新陳代謝，減肥瘦腿就更輕鬆。

▲若不知道吃法，市售芝麻糊也很方便，但要注意糖分。（圖／pixabay）

大豆

內含有豐富的纖維，加上優良的蛋白質，可以讓腿部的肉更加結實，此外其實大豆的熱量不高，也能減少發胖的疑慮。