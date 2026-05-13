試開箱／一擦美暈！專櫃不到千元「氣墊唇油」低飽和水光簡直淡顏天菜

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

心動的感覺往往隱藏在若有似無的好氣色中，M·A·C推出全新「超透亮冰晶氣墊唇油」，剛剛好的水潤光澤與低飽和色調，一擦立刻讓雙唇看起來嫩到像開了濾鏡，完全是近期「淡顏系妝容」最值得入手的唇彩代表，尤其對於平常不喜歡厚重唇妝、又希望嘴唇看起來自然有氣色的人來說，這種介於唇蜜與唇膏之間的妝效，真的會讓人一試成主顧。

超透亮冰晶氣墊唇油最大的亮點，就是那種像玻璃水膜般的透亮感，質地不會過於厚重黏膩，抹上後雙唇會呈現自然澎潤的效果，同時修飾原本容易乾燥顯紋的唇況，讓唇紋看起來柔和許多；最討喜的是，它的顏色並不是那種一擦就超高飽和的濃烈唇彩，而是帶有輕透感的顯色度，能自然融入原本唇色，即使素顏或淡妝搭配也完全不突兀，隨手補擦都不容易失手。

比起唇膏，超透亮冰晶氣墊唇油自帶唇刷，具有厚度的刷型可以更貼合唇部輪廓，而且描繪唇峰或局部點綴時特別方便，價格更是讓人沒有壓力，售價850元，等於千元內就能入手專櫃級唇彩，總共多達12種色選可以挑，不管是彩妝新手還是唇彩控，都很難不被圈粉。

韓系調色專家I'm meme在近期也上市全新我愛QQ光波唇凍，透過光波複合油與QQ顯色粒子結合，一抹就能形成水感亮澤膜，而且更是添加杏桃仁油、蜂蜜萃取，上妝同時迅速滋潤修護雙唇，更特別的是唇凍採用獨特的Q彈軟嫩矽膠筆頭，模擬手指的效果可以均勻將唇彩色調在唇上鋪開，展現絕美紅潤。