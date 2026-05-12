亞尼克「統一布丁生乳捲」整排捲入太狂了　ICC浮誇棉花糖花療癒登場

▲亞尼克推出「統一布丁捲入生乳捲」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

甜點控又有新話題，亞尼克適逢生乳捲 13 周年慶首度推出「統一布丁捲入生乳捲」，以份量感打造視覺與味覺體驗；來自新加坡的 ICC 則引進風靡香港的「雲朵棉花糖」在台首賣，以炙烤棉花糖圍繞熱巧克力，像極了一朵盛開的花，視覺張力十足。





亞尼克周年慶推出限定「三顆布丁生乳捲」，將台灣老牌點心統一布丁，以 1：1 的比例捲入北海道奶霜中，製作過程師傅需將布丁脫模、瀝水後細心排好，再全神貫注一鼓作氣捲起，難度號稱是原味生乳捲的 10 倍。切開後能看到圓滾滾的布丁賣萌，口感上則是焦糖香、蛋香與乳香交織，視覺與味蕾都有料，售價 465 元。

全台門市也祭出寄捲好康，購買 1,816 元的超值寄捲套餐，即贈統一布丁一顆；購買兩組則贈送原味生乳捲一條。5／14 至 5／15 則推出「YTM TOGO DAY 限時 48 小時優惠」，官網預訂並於 YTM 領取，全品項甜點直接現折 10%。

新加坡甜點品牌 The Ice Cream & Cookie Co. 近期進駐統一時代百貨台北店快閃，祭出自家洗版 IG 的「雲朵棉花糖 冰淇淋配熱巧克力」，以棉花糖化作花瓣圍繞杯口，杯內裝著濃郁熱巧克力，經過炙烤後放上一球新鮮製作的冰淇淋，共有開心果、斑斕、焦糖脆餅、薄荷巧克力、香草、草莓六種口味。

當冰淇淋與棉花糖慢慢融入熱巧克力中，將可品嘗到豐富的層次口感，外觀也超搶鏡，限定商品自即起供應至 6／8，每日限量 50 份，售價 288 元。