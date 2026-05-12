翁滋蔓打高球造型百變　戴267萬名錶揮桿好亮眼

▲翁滋蔓示範打高爾夫球的時尚穿搭，戴上HUBLOT Big Bang One Click藍寶石彩虹圈腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛高爾夫球運動的「台大五姬」翁滋蔓（農推蔓），今（12日）受瑞士名錶HUBLOT之邀示範打高球的時尚造型，她話匣子一開停不下來，表示愛上此運動6年以來，逛街都直衝高球用品區，而從球場上的裝扮可看出個性，她自我剖析說：「我什麼風格都穿，不是善變喔！是勇於挑戰。」她對於手腕上的HUBLOT Big Bang One Click彩虹圈藍寶石腕錶愛不釋手，戴著2,674,000元名錶打球不僅舒適也為造型加分不少。





▲HUBLOT Big Bang One Click 彩虹圈藍寶石腕錶，2,674,000元。

高爾夫球跨越競技界線，成為展現個人品味與社交魅力的場域，不少女性與姊妹淘一起下場打球運動也能享受聯誼時光，而裝扮不能馬虎，腕間細節成為搭配重點。HUBLOT Big Bang One Click 33毫米悅彩特調系列高科技陶瓷腕錶滿足各色系穿搭需求，因為錶款以義式冰淇淋與夏日果香為靈感，於錶圈鑲嵌36顆彩色寶石，色彩延伸至同色系的內襯橡膠錶帶，共有香檸萊姆、海鹽蘇打、草莓覆盆子、西西里香橙與太妃糖蘋果5種甜蜜色彩，近日再添潮蒼藍精鋼鑽錶，提供更豐富選擇。





▲HUBLOT Big Bang One Click 33毫米悅彩特調系列腕錶，各438,000元。





▲HUBLOT Big Bang One Click潮蒼藍精鋼鑽錶，460,000元。

擔任F1一級方程式賽車官方時計重任的TAG Heuer，則為女性打造賽車錶，推出TAG Heuer Formula 1 Solargraph 腕錶粉彩限量款系列，將賽道上的極速熱情、樂觀精神與活力化為腕上時計，錶殼以創新的TH Polylight材質打造展現色彩飽和度，同時戴起來輕盈舒適，共有粉米色、粉紅色、粉藍色以及兩款時標鑲鑽的鼠尾草綠與薰衣草色錶，均配備雙向旋轉錶圈、Mercedes式時針及盾形時標，並搭載Solargraph太陽能機芯，僅需接受陽光照射1分鐘即可支撐整日運作，而在完全照滿40小時後，腕錶能在無光環境下持續運行長達10個月。





▲TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕錶粉藍色限量款，63,300元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）





▲TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕錶鼠尾草綠鑲鑽限量款，90,700元。