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最美律師艾默金縷衣是20年古董　老公慶生會大曬長腿

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▲▼艾默 。（圖／CFP）

▲艾默（左）與喬治克隆尼連袂出席於英國皇家阿爾伯特音樂廳舉行的國王信託基金50周年慶典。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）與「最美律師」老婆艾默（Amal Clooney）活躍於國際社交圈，昨（11日）夫妻倆連袂出席在英國皇家阿爾伯特音樂廳舉行的國王信託基金（King’s Trust）50周年慶典，艾默穿上「金縷衣」成為全場焦點，此款金色亮片禮服是英國設計師品牌Alexander McQueen 2007年秋季系列的作品，已是近20年的古董衣。

智慧與顏值兼具的艾默，經常穿古董衣出席公開活動，作參加國王信託基金慶典時所穿的V領金色亮片禮服，是已故英國時裝設計師Alexander McQueen向祖先Elizabeth Howe致敬的作品，Elizabeth Howe是1692年美國麻薩諸塞州灣殖民地塞勒姆審巫案中被指控並處決的無辜受害者之一，後來在18世紀受到平反，而這件名為In Memory of Elizabeth Howe的禮服2007年曾被卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）穿過。

▲▼艾默 。（圖／CFP）

▲艾默與喬治克隆尼在度假勝地聖特羅佩舉辦的慶生會時，穿Pucci春夏新裝大秀美腿。（圖／CFP）

除了古董衣吸睛，艾默日前在老公喬治克隆尼65歲生日宴上的穿搭也很迷人，他們現身法國度假勝地Saint-Tropez，艾默穿著Pucci 2026春夏系列新裝走在碼頭上，紅色、黑色、橘色與粉紅色珠飾組成的背心，搭配開衩的超短裙大秀美腿，再套上寬鬆靴子，俏麗極了。
 

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關鍵字：

艾默, 喬治克隆尼

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