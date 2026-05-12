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臉更容易洩漏年齡！「3大顯老部位」保養別漏　手背、脖子最關鍵

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記者曾怡嘉／綜合報導

很多人保養只專注在臉部，卻忽略真正容易暴露年齡的地方。其實「眼下、脖子、手背」才是最容易顯老的三大部位，由於皮膚較薄、活動量高或長期曝曬，往往比臉更早出現細紋、鬆弛與乾燥問題。想讓整體狀態看起來更年輕，「分區保養」反而是關鍵。

#眼下

▲▼顯老部位。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 蠟菊緊緻賦活眼膜 (限量) 22g x 12入，1,900元。

眼下是最容易出現疲態與細紋的位置，因為肌膚厚度本來就比臉部更薄，加上長時間用眼、熬夜與表情拉扯，都會讓乾紋與暗沉更明顯。保養重點建議放在「高保濕＋減少摩擦」，挑選滋潤型眼霜，並用輕點方式上保養，避免過度拉扯脆弱肌膚。

#脖子

▲▼顯老部位。（圖／品牌提供）

▲KOOII 泊金生物纖維頸實膜，3片，820元。

很多人保養只擦到下巴，卻忽略脖子其實比臉更容易顯老。長時間低頭滑手機、缺乏防曬，加上皮脂分泌較少，都容易讓頸紋提早出現。日常建議把保養品一路帶到脖子，白天也別忘了擦防曬，才能減少乾燥與紋路問題。

#手背

▲▼顯老部位。（圖／品牌提供）

▲Aesop 爍亮手部精華，30ml，1,350元。

手背是最容易暴露真實年齡的部位之一，因為每天洗手、碰清潔劑與日曬，會讓肌膚變得乾燥粗糙，甚至出現細紋與色差。想維持細緻感，除了洗手後立刻補擦護手霜，也建議白天加強手部防曬，減少紫外線造成的老化問題。

關鍵字：

抗老保養, 分區保養, 顯年輕秘訣, 眼下護理, 脖子手背

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