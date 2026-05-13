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亞洲首富千金、媳婦都穿高級訂製服　百萬起跳禮服驚艷威尼斯

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▲▼ 亞洲首富千金 。（圖／翻攝IG）

▲伊莎安巴尼穿著香奈兒高級訂製服優雅迷人。（圖／翻攝anaitashroffadajania IG）

記者陳雅韻／台北報導

威尼斯雙年展熱烈進行中，亞洲首富安巴尼夫人妮塔安巴尼（Nita Ambani）一手創辦的妮塔安巴尼文化中心（Nita Mukesh Ambani Cultural Centre），與印度政府文化部合作助印度館回歸此藝術殿堂，一家人在水都齊聚慶祝，晚宴上家族成員各個盛裝打扮，亞洲首富千金伊莎安巴尼（Isha Ambani Piramal）與次媳拉迪卡安巴尼（Radhika Ambani）都穿動輒數百萬元起跳的高級訂製服亮相，展現奢華品味。

▲▼ 亞洲首富千金 。（圖／翻攝IG）

▲伊莎安巴尼與老公Anand Piramal一同出席威尼斯雙年展晚宴。（圖／翻攝anaitashroffadajania IG）

伊莎安巴尼是安巴尼夫婦的掌上明珠，活躍於國際社交圈，她結束時尚圈年度盛事Met Gala活動後，立刻從紐約轉往威尼斯與家人會合，在威尼斯雙年展晚宴中穿上香奈兒（CHANEL）復刻自1989年春夏系列的酒紅色緞面高級訂製服，斜肩領口與腰際點綴寶石與珠飾，優雅大氣。

▲▼ 亞洲首富千金 。（圖／翻攝IG）

▲安巴尼家族次媳拉迪卡安巴尼身穿Givenchy高級訂製服現身水都。（圖／翻攝danlhair IG）

伊莎安巴尼弟媳拉迪卡安巴尼 （Radhika Ambani）所穿的Givenchy高級訂製服也大有來頭，借鑒了Givenchy曾為傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）打造融合古羅馬Toga長袍與印度紗麗風格的長禮服，其中包括《第凡內早餐》中的經典造型。同時，此款禮服也呼應了1960年代初期賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy Onassis）所穿過的一襲粉嫩色紗麗靈感平口訂製禮服，優美的剪裁與精緻的裝飾讓人過目難忘。

▲▼ 亞洲首富千金 。（圖／翻攝IG）

▲拉迪卡安巴尼的造型融合古羅馬Toga長袍與印度紗麗風格。（圖／翻攝danlhair IG）

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關鍵字：

亞洲首富千金l, 伊莎安巴尼, CHANEL, 香奈兒

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