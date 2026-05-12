fb ig video search mobile ETtoday

薪水一入帳就消失？5個「無痛省錢法」學起來　不委屈也能存下錢

>

▲▼無痛省錢法。（圖／Unsplash）

▲避免衝動購物，把想買延後24小時。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多人不是賺太少，而是錢總在不知不覺中流失，其實省錢不一定要過得很拮据，真正能長久維持的方法，往往是從日常小習慣開始調整。比起突然禁止娛樂、完全不消費，「無痛省錢」反而更容易執行，也比較不會半途放棄。

1. 先戒掉「小額無感消費」

最容易讓錢默默消失的，通常不是大筆開銷，而是每天幾十、幾百元的小花費。像是手搖飲、外送平台加價、深夜滑手機亂買東西，看起來金額不高，但長期累積其實很驚人。可以先從「一周少買2次」開始，不需要完全禁止，心理壓力也比較低。

2. 出門前先確認「家裡其實有」

很多人會重複買東西，原因不是缺，而是忘了自己早就有。尤其保養品、零食、日用品最容易發生「囤到忘記」的情況。購物前先檢查冰箱、櫃子與庫存，可以減少很多不必要支出。

3. 把「想買」延後24小時

衝動購物通常來得快、後悔也快。如果看到想買的東西，先不要立刻結帳，可以先放進購物車一天。很多時候隔天再看，購買慾望其實已經下降不少。

4. 用現金或單一付款工具更有感

現在電子支付太方便，花錢常常沒有真實感。有些人會改用現金分配法，例如把一周餐費、娛樂費固定領出來，用完就停止支出，能更清楚知道自己到底花了多少。如果不習慣用現金，也可以只固定一張卡片支付，減少帳務分散造成的失控感。

5. 省錢不是完全不能花，而是更知道值不值得

真正能持續的省錢方式，不是逼自己什麼都不能買，而是開始分辨「需要」與「只是當下想要」。

關鍵字：

標籤:**省錢技巧, 日常習慣, 衝動購物, 無痛省錢, 電子支付

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

Swatch夢幻聯名AP錶16日開賣　5個搶錶地點與時間公開

Swatch夢幻聯名AP錶16日開賣　5個搶錶地點與時間公開

薪水一入帳就消失？5個「無痛省錢法」學起來　不委屈也能存下錢

薪水一入帳就消失？5個「無痛省錢法」學起來　不委屈也能存下錢

台中吃到飽進入「雙強時代」　島語、旭集接力進駐升級千元餐飲版圖

台中吃到飽進入「雙強時代」　島語、旭集接力進駐升級千元餐飲版圖

5種「約會地雷男」快避開！嘴甜不代表真心、滿口前任真的先不要 亞尼克「統一布丁生乳捲」整排捲入太狂了　ICC浮誇棉花糖花療癒登場 安格斯12星座一周運勢5／11-5／17　雙子越走越順、天蠍別一味戀愛腦 感情裡最傷的不是吵架！「冷暴力4徵兆」中了很內耗　 星巴克「抱貓日」周邊登場　立體貓尾證件套、隨身提袋超療癒 臉更容易洩漏年齡！「3大顯老部位」保養別漏　手背、脖子最關鍵 最美律師艾默金縷衣是20年古董　老公慶生會大曬長腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面