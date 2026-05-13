fb ig video search mobile ETtoday

感情裡最傷的不是吵架！「冷暴力4徵兆」中了很內耗　

>

▲▼冷暴力。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲冷暴力不一定是討厭，大部分是不想再溝通。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

感情裡最讓人難受的，不是個性不合分開，而是對方明明還在身邊，卻越來越冷淡。長期交往後，有些伴侶不再直接衝突，而是開始用「冷暴力」處理情緒，像是忽略、逃避溝通、刻意冷淡，久了也容易讓另一方陷入自我懷疑與內耗。

很多人以為冷暴力就是不愛了，但其實更多時候，是對方已經不知道該怎麼溝通。尤其交往久了之後，新鮮感下降、各種不爽累積，有些人會選擇「先冷掉自己」，避免衝突與情緒碰撞。要如何看懂對方對你冷暴力呢？以下4點教你辨識。

#訊息越回越短

以前會分享生活，現在只剩「嗯」、「好」、「隨便」。最可怕的不是忙，而是對你的情緒與日常逐漸失去參與感，訊息交流也成為例行公事

#不再主動分享生活

真正的疏離感，通常不是不見面，而是對方開始不讓你參與他的世界，包括工作煩惱、生活瑣事、情緒起伏，都不再想告訴你。

#一有問題就消失

吵架後直接冷處理、已讀不回、刻意避開對話，也是冷暴力常見模式。因為有些人不擅長面對情緒，所以選擇逃避。

#相處像室友

還是一起吃飯、一起生活，但互動只剩日常流程，沒有情緒交流與關心感。這種「看起來沒分手，但其實很遠」的狀態，通常最消耗。

▲▼冷暴力。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

如果發現關係開始變冷，可以先從「降低情緒對抗感」開始，而不是急著逼對方給答案。像是「你是不是不愛了」、「你以前不是這樣」，反而容易讓對方更想逃避，比起指責，更重要的是讓對方願意重新對話，兩人關係才能開始有轉機。

關鍵字：

標籤:**冷暴力, 感情危機, 溝通技巧, 情感疏離, 伴侶關係

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

Swatch夢幻聯名AP錶16日開賣　5個搶錶地點與時間公開

Swatch夢幻聯名AP錶16日開賣　5個搶錶地點與時間公開

感情裡最傷的不是吵架！「冷暴力4徵兆」中了很內耗　

感情裡最傷的不是吵架！「冷暴力4徵兆」中了很內耗　

薪水一入帳就消失？5個「無痛省錢法」學起來　不委屈也能存下錢

薪水一入帳就消失？5個「無痛省錢法」學起來　不委屈也能存下錢

台中吃到飽進入「雙強時代」　島語、旭集接力進駐升級千元餐飲版圖 5種「約會地雷男」快避開！嘴甜不代表真心、滿口前任真的先不要 最美律師艾默金縷衣是20年古董　老公慶生會大曬長腿 臉更容易洩漏年齡！「3大顯老部位」保養別漏　手背、脖子最關鍵 亞尼克「統一布丁生乳捲」整排捲入太狂了　ICC浮誇棉花糖花療癒登場 安格斯12星座一周運勢5／11-5／17　雙子越走越順、天蠍別一味戀愛腦 星巴克「抱貓日」周邊登場　立體貓尾證件套、隨身提袋超療癒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面