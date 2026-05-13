感情裡最傷的不是吵架！「冷暴力4徵兆」中了很內耗　

▲冷暴力不一定是討厭，大部分是不想再溝通。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

感情裡最讓人難受的，不是個性不合分開，而是對方明明還在身邊，卻越來越冷淡。長期交往後，有些伴侶不再直接衝突，而是開始用「冷暴力」處理情緒，像是忽略、逃避溝通、刻意冷淡，久了也容易讓另一方陷入自我懷疑與內耗。

很多人以為冷暴力就是不愛了，但其實更多時候，是對方已經不知道該怎麼溝通。尤其交往久了之後，新鮮感下降、各種不爽累積，有些人會選擇「先冷掉自己」，避免衝突與情緒碰撞。要如何看懂對方對你冷暴力呢？以下4點教你辨識。

#訊息越回越短

以前會分享生活，現在只剩「嗯」、「好」、「隨便」。最可怕的不是忙，而是對你的情緒與日常逐漸失去參與感，訊息交流也成為例行公事

#不再主動分享生活

真正的疏離感，通常不是不見面，而是對方開始不讓你參與他的世界，包括工作煩惱、生活瑣事、情緒起伏，都不再想告訴你。

#一有問題就消失

吵架後直接冷處理、已讀不回、刻意避開對話，也是冷暴力常見模式。因為有些人不擅長面對情緒，所以選擇逃避。

#相處像室友

還是一起吃飯、一起生活，但互動只剩日常流程，沒有情緒交流與關心感。這種「看起來沒分手，但其實很遠」的狀態，通常最消耗。

如果發現關係開始變冷，可以先從「降低情緒對抗感」開始，而不是急著逼對方給答案。像是「你是不是不愛了」、「你以前不是這樣」，反而容易讓對方更想逃避，比起指責，更重要的是讓對方願意重新對話，兩人關係才能開始有轉機。