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Swatch打臉AI假圖！　12,150元起入手AP聯名懷錶

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▲▼Swatch,CASIO 。（圖／品牌提供）

▲Audemars Piguet x Swatch懷錶共有8種款式。（圖／翻攝Swatch官網）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士製錶界兩大巨頭AP（Audemars Piguet，愛彼）與 Swatch聯名時計的廬山真面目揭曉！Swatch打臉網路滿天飛的AI假圖，推出8款普普藝術風格的Royal Pop 聯名懷錶，巧妙將AP經典的Royal Oak皇家橡樹系列八角錶圈與八顆螺絲等元素，與1980年代Swatch POP 的趣味精神融為一體，共有6款兩針設計的Lépine風格懷錶，以及2款具小秒針顯示的Savonnette 風格懷錶，兩針款定價12,150元，小秒針懷錶13,000元，網友直呼是「我與AP最近的距離」，16日上午11時於Swatch西門町形象店、台北101概念店、新光三越台中中港店、新光三越台南小北門店、高雄統一夢時代店開賣。

▲▼Swatch,CASIO 。（圖／品牌提供）

▲Audemars Piguet x Swatch懷錶OTG ROZ款具小秒針顯示，13,000元。（圖／翻攝Swatch官網）

生物陶瓷材質的Audemars Piguet x Swatch Royal Pop懷錶，設計細節處處展現對AP Royal Oak皇家橡樹系列的致敬。全系列呼應了皇家橡樹著名的八角形錶殼與八顆螺絲設計，面盤採用極具辨識度的 Petite Tapisserie 小型格紋圖案，錶圈與底蓋則施以垂直緞面打磨處理。此外，錶殼結構擁有額外八項專利，融合了圓角八角形、圓形與桶形元素，並在 HUIT BLANC白色款中嘗試將賦予八顆螺絲不同色彩。

▲▼Swatch,CASIO 。（圖／品牌提供）

▲Audemars Piguet x Swatch懷錶OTG ROSSO款，12,150元。（圖／翻攝Swatch官網）

技術核心方面，Royal Pop系列搭載了Swatch標誌性SISTEM51機芯的全新手動上鍊版本，作為全球唯一採用100% 自動化組裝的機械機芯，此版本擁有 15 項專利技術，並提供超過90小時的動力儲存。機芯內建與AP共同研發的 Nivachron 抗磁游絲，並於工廠端完成雷射精密調校，確保卓越的走時精度。而在互動體驗上也具備創新亮，動力儲存顯示透過發條盒顏色的變化（灰色代表需上鍊，金色代表完全上鍊），使用者可直觀判斷動力儲存狀態。此外，錶頭與夾扣連接時發出的清脆聲響，亦成為該系列的獨特感官特色。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Audemars Piguet x Swatch懷錶HUIT BLANC款，12,150元。（圖／翻攝Swatch官網）

為了突破傳統腕錶的佩戴侷限，Royal Pop系列配備了三種不同長度的撞色縫線小牛皮掛繩，使用者可自由選擇掛於頸間、手腕、收納於口袋或裝飾於包款。隨附的可拆卸小支架更可讓懷錶化身為優雅的桌上時計，Swatch官網獨家銷售每款1,400元的可替換掛繩，每人限購3款。此次合作不僅是向經典致敬，更展現了瑞士製錶業在工藝傳承與現代創新間的完美平衡，AP承諾將全數收益投入製錶工藝守護與人才培育專項計畫。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch官網獨家銷售AP x Swatch聯名推出的Royal Pop系列懷錶可替換掛繩，1,400元。

早在Swatch與AP聯名前，CASIO旗下G-SHOCK 2100系列就因八角錶圈外型而被錶迷暱稱為親民版的「農家橡樹」，熱門錶款GM-B2100BT-1A採用指針數位雙顯示的八角錶圈設計，外觀由亮眼的黑色錶圈與銀色錶身形成強烈對比；另一款GMC-B2100ADS-1A腕錶承襲2100系列簡約纖薄的八角錶圈，並搭配全指針三眼錶盤以及全銀配色設計，展現俐落的都會感，配備耐衝擊結構，與全金屬的質感設計獲得錶迷青睞。

▲▼Swatch,CASIO 。（圖／品牌提供）

▲G-SHOCK被稱為「農家橡樹」的GM-B2100BT-1A腕錶，18,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

▲▼Swatch,CASIO 。（圖／品牌提供）

▲G-SHOCK GMC-B2100ADS-1A腕錶，23,000元。

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關鍵字：

Swatch, AP, Audemars Piguet, CASIO, G-SHOCK, 農家橡樹

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