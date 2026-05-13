fb ig video search mobile ETtoday

別再讓Logo顯得你很「努力」　為何有錢人不想讓你看出他有錢？

>

▲女性,放鬆,輕鬆,度假,悠閒,生活。（圖／pexels）

▲不需被錢局限的人反而更加低調，是來自多種心態。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

近幾年熱度持續的「靜奢風」，讓世界對精品的看法經歷一場有趣的轉向。觀察那些真正處於社會頂端的人，會發現他們的衣櫥很「安靜」。曾經喧囂的滿版印花、巨大的金屬扣飾，正逐漸被無標籤的面料與極簡的剪裁取代。這不單是流行，而是社會心理，真正的老錢玩起低調，是一種什麼心態？

約會,用餐（圖／取自免費圖庫stocksnap）

拒絕雜訊
心理學上有個觀點：當一種符號變得人人可得時，它就失去了溝通價值。

精品市場的大眾化，中產階級也能透過分期或二手買到經典 Logo 款。對於真正的富裕階層來說，這產生了過多的「雜訊」。為了與模仿者區隔，他們轉向尋求更隱晦的符號。這種「隱形財富」的邏輯是：我不需要全世界都懂，我只需要「同類」一眼就能從面料的垂墜感中認出我。 這種過濾掉大眾認知的行為，主張在更深層的品味自信。

▲親自然,客廳,居家,自然材質,植物,植栽,盆栽,綠色植物。（圖／unsplash）

物質應是為了取悅感官
不被錢束縛的人明白，衣服是穿給自己的，不是穿給別人評價的。

所謂的老錢心態，核心在於財富的「內斂」。他們追求的是指尖觸碰羊絨時的溫度，或是手工皮底鞋踩在地面時的踏實感。這種心理狀態讓他們從精品迷思中解脫出來，真正的奢侈，是擁有「不需向誰證明」的底氣。 當你不再需要靠標籤來加持身分，才真正擁有了定義生活的主導權。

▲▼睡眠好處。（圖／Unsplash、Pexels）

聰明的低調是社會防禦
在資訊透明且貧富差距顯著的時代，聰明的富人懂得收斂光芒。

過度招搖的財富往往伴隨著不必要的社交成本或仇富情緒。因此，選擇那些「內行人才懂」的品牌，既能維持高品質的生活標準，又能像普通人一樣自在地隱入人群。這不是虛偽，而是一種對社會環境的敏銳與自我保護。

▲▼健康,早晨,運動,生活習慣,專家建議,心理,健康,身心,早起。（圖／Pexels）

投資「帶不走」的資產
當 Logo 不再是重點，有錢人的消費重心轉向了更難被仿製的領域。包括「極致的身體管理」，像是皮膚的細膩度、整齊的牙齒與長年健身維持的儀態，這些需要極高的自律與金錢成本，且無法被輕易購買，以及那些外人看不見、只有自己知道的享受，比如高品質的睡眠環境或個人化的健康管理。

當不再陷於「讓別人看見」的迷思，轉而追求「讓自己感覺良好」，那份由內而外的質感，才是最難被取代的精品，不想被名牌心態綁架，不妨先理解老錢心態。

關鍵字：

鬆弛感, 認知門檻, 30世代價值觀, 去標籤化, 隱形財富, 感官投資, 社會賽局, 精品心理學, 質感生活, 財務與品味的平衡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

Swatch夢幻聯名AP錶16日開賣　5個搶錶地點與時間公開

Swatch夢幻聯名AP錶16日開賣　5個搶錶地點與時間公開

薪水一入帳就消失？5個「無痛省錢法」學起來　不委屈也能存下錢

薪水一入帳就消失？5個「無痛省錢法」學起來　不委屈也能存下錢

感情裡最傷的不是吵架！「冷暴力4徵兆」中了很內耗　

感情裡最傷的不是吵架！「冷暴力4徵兆」中了很內耗　

Swatch打臉AI假圖！　12,150元起入手AP聯名懷錶 台中吃到飽進入「雙強時代」　島語、旭集接力進駐升級千元餐飲版圖 最美律師艾默金縷衣是20年古董　老公慶生會大曬長腿 超容易倒追成功的星座女！TOP 1情感攻勢＋心裡拿捏　簡直就是「戀愛高手」 安格斯12星座一周運勢5／11-5／17　雙子越走越順、天蠍別一味戀愛腦 「紅寶石奇異果」維生素C是綠奇異果的2倍　2種營養加乘吃法學起來 翁滋蔓打高球造型百變　戴267萬名錶揮桿好亮眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面