紀念品多到沒處放？專家分享5招整理心法「讓家空間多30%」

▲紀念品是最難整理的類別，因為承載情感因素。（圖／pexels、photo AC、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

不管是正準備搬家，還是某個週末看著塞滿的抽屜想來場大掃除，整理紀念品總是最難的一關。這些東西不只是物件，它們承載了過去的片段：孩子的第一雙小鞋、旅行時帶回的裝飾品、或是長輩留下的舊器皿。我們常陷入「丟了對不起過去，留著卻對不起空間」的掙扎。

想要讓家裡恢復清爽，又能保留情感連結？美國生活網站《Apartment Therapy》分享專家面對紀念品的五個實用的整理思維，幫你選出真正值得留下的寶物：

想像你理想中的「生活畫面」

在打開收納箱前，先別想「這東西能不能丟」，而是問自己：「我希望每天回到家時，看到的是什麼景象？」



空間的容量是有限的，如果你希望家裡維持簡潔清爽的氛圍，那麼那些堆在角落、連你自己都想不起來由來的紀念品，就顯得格格不入。當你有了一個明確的「生活願景」，你會發現有些東西其實屬於過去的你，而不一定適合未來的日子。

嚴守一箱原則

很多時候，我們會不自覺地把雜物全往櫃子深處或儲藏室塞。要破解這種循環，最好的方式是「物理限制」。給自己準備一到兩個收納箱，或是在櫃子裡指定某一層，這就是你的「回憶限定席」。規則很簡單：只有放得進這裡的東西才能留下。



當位置滿了，若你想放入新的回憶（例如新的旅遊紀念品），就必須移走一件舊的。這會強迫你從「收集者」變成「策展人」，只留下最具代表性的那幾件。

別問「心不心動」，問「未來價值」

猶豫不決時，我們常覺得「丟了可惜」，別問自己心不心動，紀念品當然會心動。請試著把問句換成：「這件物品，能為我的未來加分嗎？」那些多年前的電影票根，之後真的會再拿出來翻閱嗎？



長輩留下的精緻花瓶，你會真的擺出來欣賞，還是永遠包著報紙放在收納箱裡？ 如果一個物件的功能只剩下「提醒你過去的某件事」，而你早已將那份記憶銘記在心，那麼它的任務其實已經完成了。





善用數位化

捨不得丟，往往是害怕「忘記」。但記憶是存在腦海裡的，不是存在那個落灰塵的塑膠袋裡。



對於那些「體積龐大但具紀念意義」的東西（例如孩子成堆的美勞作品、舊信件、獎狀），最好的處理方式就是「拍下高品質照片」。你可以為它們建立一個雲端相簿，甚至印成一本精緻的照片書。你會發現，看著照片所勾起的情感，跟看著實體物件幾乎是一樣的，但你的生活空間卻因此寬廣了許多。

幫回憶找新家，讓愛流動

有些東西可能是長輩留下來的，如果你覺得直接丟掉心裡過不去，不妨問問其他家人、兄弟姊妹是否想接手收藏。



如果親友都不需要，與其讓它在角落受潮發霉，不如將它捐贈給適合的二手機構或公益市集。讓這個曾經承載愛護的物件，在另一個需要它的人手中重獲新生，這也是對物件最好的報答。

家應該是你現在生活的縮影，而不該是過去日子的倉庫。透過有意識地篩選紀念品，你並不是在抹滅過去，而是在幫未來的自己騰出空間，好裝進更多全新的、美好的回憶。