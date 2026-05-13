G-SHOCK 聯名可口可樂好復古　可樂瓶變指針

▲G-SHOCK與Coca-Cola推出聯名錶GA-2100CC，5,500元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

聯名錶總帶給錶迷無限驚喜，Casio旗下G-SHOCK慶祝風靡全球的Coca-Cola可口可樂創立140周年，推出融入Coca-Cola標誌性的視覺元素的聯名錶GA-2100CC，選用擁有八角形錶圈的人氣型號GA-2100為原型，錶殼與錶帶的配色靈感直接取自Coca-Cola著名的玻璃曲線瓶，這款自1915年面世以來便以獨特手感聞名的瓶身線條，為腕錶增添了一抹優雅的懷舊氣息。







▲G-SHOCK與Coca-Cola聯名錶GA-2100CC錶背蓋刻印了發想自瓶蓋造型的圖騰。

設計團隊更將瓶身特色轉化為腕錶零件，例如位於9時位置的星期指針與錶帶扣環，皆特別採用仿照玻璃瓶波紋的立體設計；面盤部分則巧妙運用色彩與圖樣，營造出如同可樂氣泡翻騰的視覺效果，而錶背蓋刻印了發想自瓶蓋造型的圖騰，此外，為了紀念這項指標性的合作，同步推出印有140周年紀念字樣的專屬禮盒包裝，更添收藏價值。





▲G-SHOCK與Coca-Cola聯名錶GA-2100CC配有可口可樂140周年紀念字樣的專屬禮盒包裝。

將於16日開賣的AP（Audemars Piguet，愛彼）與 Swatch攜手打造的Royal Pop系列懷錶，也是話題性十足的聯名錶款，巧妙將AP經典的Royal Oak皇家橡樹系列八角錶圈與八顆螺絲等元素，與1980年代Swatch POP 的趣味精神融為一體，共有6款兩針設計的Lépine風格懷錶，以及2款具小秒針顯示的Savonnette 風格懷錶，未上市已先轟動，Swatch西門町形象店12日起已出現代排潮。







▲Swatch與AP聯名的Royal Pop懷錶黑色款OCHO NEGRO，12,500元。（圖／Swatch提供）