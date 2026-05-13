BURBERRY把運動服變高級了　經典格紋搭漸層戰馬騎士圖騰太燒

▲BURBERRY推出全新運動休閒系列。（BURBERRY提供）



圖文／鏡週刊

英國精品品牌BURBERRY發表全新運動休閒系列，延續品牌在戶外服飾領域的深厚傳承，以兼具機能性與時尚感的設計，推出多款適合日常與運動場景的現代單品。系列專為運動需求打造，選用柔軟輕盈面料，強調順滑透氣的穿著感受，帶來全天候輕鬆舒適的體驗。

▲BURBERRY全新運動休閒系列，皆飾以品牌經典格紋。（BURBERRY提供）

全系列單品皆飾以BURBERRY經典格紋，並點綴漸層戰馬騎士圖騰，營造充滿動態感的視覺效果。此次推出的品項涵蓋運動上衣、慢跑長褲、緊身褲、連帽衫與背心等，透過輕便層次穿搭概念，呼應現代運動休閒風格。色彩則以品牌代表性色調為主，包括黑色、米色、炭霧灰與騎士藍，展現低調俐落的設計語彙。

▲米色格紋飾邊彈性尼龍胸衣。NT$13,800。（BURBERRY提供）

▲米色彈性尼龍短褲。NT$18,500。（BURBERRY提供）

品牌創辦人Thomas Burberry對戶外活動的熱愛，以及對機能服飾需求的理解，成為品牌設計理念的重要起點。品牌標誌性的Gabardine面料，正是源自對輕盈透氣與活動自如需求的回應，而這份精神也持續延伸至今日的設計之中。

▲黑色尼龍連帽外套。NT$41,900。（BURBERRY提供）

▲格紋裝飾平織T恤。NT$16,500。（BURBERRY提供）

更多鏡週刊報導

企業暖心挺波麗士 量身訂製運動服為警打氣

獨裁者變身「潮流教主」？ 馬杜洛遭美軍逮捕灰色Nike套裝意外成焦點

跑出新膚色？她越野賽「雙峰被染成粉紅」 運動內衣廠商神回：妳的汗液有腐蝕性