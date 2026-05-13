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夏天爆汗必收！3款「涼感美妝小物」一擦一噴瞬間清爽

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記者曾怡嘉／綜合報導

炎熱天氣一出門就悶熱黏膩，通勤、運動後更容易讓肌膚不舒服。近期多款美妝保養新品主打「涼感」與「清爽」，從臉身體兩用濕巾、定粧噴霧到凝露型保濕液，幫助夏季日常更輕盈。

#SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾，30枚入，各149元。

▲▼涼感保養。（圖／品牌提供）

悶熱爆汗時，一張濕巾就能快速整理臉部與身體清爽度，SEA BREEZE推出臉&身體兩用涼感濕巾，添加薄荷醇清爽成分，擦拭瞬間帶來清涼感，適合運動後、通勤後或戶外活動使用。濕巾尺寸為20 x 25公分，可擦拭臉部、頸部、身體與頭部，沁涼柑橘版與沁涼薄荷版更添加持續涼感成分，主打有感降溫-3℃。

#KOSE 美顏定格持粧噴霧PLUS 酷涼薄荷

▲▼涼感保養。（圖／品牌提供）

夏天最怕底粧遇汗、出油後開始斑駁，KOSE美顏定格持粧噴霧PLUS本季推出限量酷涼薄荷款。品牌表示，此款增加清涼成分比例，搭配清新薄荷香氣，使用感比以往更清爽。

細緻微米水霧可形成均勻彈力防護膜，主打防水、抗汗並減少泛油光，完粧後輕噴，幫助悶熱環境下維持粧容。配方也添加積雪草、玻尿酸及角鯊烷等保濕成分，在定粧同時降低乾燥感。

#RMK煥膚美肌露 沁涼凝露型，150ml，1,450元。

▲▼涼感保養。（圖／品牌提供）

RMK煥膚美肌露沁涼凝露型為每年夏季限定推出，採涼感凝膠質地，塗抹時由濃郁凝膠轉為水感液狀，快速貼合肌膚，幫助調理出彈潤膚質，適合想要清爽膚感、又不想省略保濕步驟的人。

關鍵字：

標籤:**涼感保養, 夏季美妝, 定粧噴霧, 濕巾推薦, 保濕凝露

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