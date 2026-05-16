油痘肌必學5個穩膚技巧　加碼推薦控油神隊友

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

每次只要一換季、熬夜或壓力大，T字部位就開始狂冒油光、粉刺與痘痘嗎？尤其夏天高溫悶熱，皮脂分泌更加旺盛，很多人為了不長痘，開始瘋狂去角質、猛擦酸類、使用強力控油產品，結果卻發現肌膚越來越乾、越來越敏感，痘痘甚至反覆爆發。其實現在皮膚科越來越重視一件事：「油痘肌不只是油多，而是油脂失衡與皮脂氧化。」當毛孔裡的油脂變得黏稠，加上老廢角質堆積，就容易形成粉刺與反覆冒痘循環，因此真正有效的抗痘關鍵，其實是「穩定油水平衡＋減少皮脂氧化＋溫和代謝角質」。

油痘肌技巧1：不要過度清潔，洗到太乾反而更爆油

很多油痘肌最大的誤區，就是以為洗到「很乾淨、很乾澀」才叫有洗乾淨，但其實過度清潔會讓皮脂膜受損，肌膚反而分泌更多油脂自救，最後形成外油內乾、毛孔堵塞的惡性循環。尤其夏天如果一天頻繁洗臉、使用清潔力過強產品，更容易讓痘痘肌況失控。

▲m̄enom̄eno LAIMO聯名版Fc溫和潔面露160g／680元。（圖／品牌提供）

這時候比起過度去油，更重要的是選擇能兼顧清潔力與保濕平衡的潔顏產品。由藝人張景嵐創立的美感科學保養品牌m̄enom̄eno，便以「減少非必要成分」為核心理念，主打敏弱肌友善與簡單高效保養。近期更推出LAIMO馬來貘聯名版潔面露，以幽默療癒視覺讓洗臉也變成一種放鬆儀式感。

m̄enom̄eno明星商品Fc溫和潔面露採用複合胺基酸與保濕多醇打造第四代黃金比例，能溫和帶走毛孔髒污與日常防曬底妝，同時減少粉刺與皮脂堆積問題。弱酸性配方搭配甜菜鹼、維他命B5、海藻糖等保濕成分，在深層清潔同時也維持肌膚油水平衡與皮脂膜健康。

▲m̄enom̄eno LAIMO聯名版Fc溫和潔面露160g／680元。（圖／品牌提供）



油痘肌技巧2：很多人長痘，不是太油而是「皮脂氧化」

不少人以為痘痘只是油脂分泌旺盛，但其實皮脂一旦受到紫外線、空污與高溫刺激氧化，就會逐漸變得黏稠，進一步讓老廢角質無法正常代謝，最後堵塞毛孔形成粉刺與痘痘。

全球醫學中心推薦品牌BIODERMA法國貝膚黛瑪推出的3D水楊酸粉刺淨痘精華，便鎖定油痘循環的核心問題，從控油、預防皮脂氧化到角質三方向同步處理。產品添加獨家10%蘋果酸酯，深入皮脂腺調節油脂分泌，搭配皮脂調節流動科技，降低油脂堵塞的問題，最後再透過1.8%水楊酸針對老廢角質與粉刺護理。

▲男生也超適合使用！BIODERMA法國貝膚黛瑪3D水楊酸粉刺淨痘精華。（圖／品牌提供）



另外，油痘肌最怕的其實還有「越控越乾」。因此BIODERMA也加入DAF肌膚仿生修護科技與高比例仿生成分，在抗痘同時維持肌膚穩定與保濕力。

▲BIODERMA法國貝膚黛瑪3D水楊酸粉刺淨痘精華。（圖／品牌提供）



油痘肌技巧4：保濕沒做好，控油永遠做白工

悶痘與換季型爆痘，其實更需要的是降低刺激與穩定膚況。IPSA全新推出的淨荳調理精華，便主打0酸類、0酒精、0香料，即使敏弱肌也能安心使用。特別針對夏季容易出油的T字部位設計，透過甜菜鹼軟化角質、減少粉刺堆積，再搭配苦楝葉萃取調理肌膚環境，降低壓力與悶熱造成的不穩定膚況。同時舒緩泛紅與痘痘後留下的不均問題。此外，IPSA流金保濕美膚水也加入保濕植萃與牡丹根萃取，在補水同時調理皮脂。如果搭配淨荳調理精華一起使用，更適合換季不穩、容易反覆冒痘的肌膚狀態。

▲IPSA淨荳調理精華25ml／1,200元。（圖／品牌提供）



另外，IPSA初夏也同步推出限定活動，5／1至5／31期間，單筆消費流金水MAX、小零瓶、小零眼霜、淨荳調理精華任一商品並滿1,500元，即可獲得毛孔清零刮痧板，幫助舒緩夏季容易浮腫、毛孔粗大與顆粒感問題。

▲IPSA淨荳調理精華25ml／1,200元。（圖／品牌提供）

油痘肌技巧5：夏天底妝越控越融？定妝控油其實也很重要

很多人夏天最崩潰的不只是長痘，而是出油後底妝大崩壞，尤其T字部位泛油光後，毛孔、粉刺與痘痘痕跡都會變得更加明顯。因此除了保養之外，「後續定妝控油」其實也是維持乾淨膚感的重要步驟。

KOSE推出限量「美顏定格控油蜜粉PLUS（酷涼薄荷）」，以冰藍色粉體搭配細緻珠光修飾泛紅與暗沉，能自然提亮膚色，同時打造夏天很受歡迎的透明感妝效。升級版更加入高防水與抗皮脂配方，能吸附油脂、減少黏膩與脫妝問題，即使高溫悶熱環境下也能維持柔焦霧感。

▲KOSE美顏定格控油蜜粉PLUS（酷涼薄荷）80mL／360元。（圖／品牌提供）



這類控油蜜粉近年越來越受歡迎的原因，在於它不只是吸油，還能讓毛孔視覺柔焦。產品中特別加入球狀粉體與毛孔柔焦成分，能修飾凹凸不平與粗大毛孔，加上薄荷萊姆香氣與涼感設計，特別適合夏天容易悶熱爆油的人。

加碼推薦：容易泛紅爆油的人，妝前打底更關鍵

除了蜜粉之外，夏天油痘肌其實更容易遇到「剛上妝很美，下午立刻土石流」的問題，尤其T字出油後，不只底妝容易浮粉，泛紅、毛孔與痘痘痕跡也會變得更加明顯。因此現在很多日系底妝開始強調「妝前控油」的重要性。

KOSE同步推出酷涼薄荷限定版控油UV飾底乳，以冰藍色基底修飾泛紅與蠟黃，能自然提亮膚色，打造透明感美肌。質地走輕盈水感路線，即使沒有上妝習慣的人也能輕鬆使用，除了全臉打底，也很適合局部加強容易泛油的T字部位。

產品同時加入高分散性紫外線散射劑與抗皮脂配方，在防曬同時降低出油與脫妝問題，加上全新毛孔柔焦成分，能透過光線折射修飾毛孔凹凸，讓底妝看起來更細緻平滑。再搭配後續蜜粉定妝，對於夏天容易出油脫妝的人來說，會更能延長乾淨妝感。

▲KOSE酷涼薄荷限定版控油UV飾底乳。（圖／品牌提供）



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