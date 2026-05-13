亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊威水都

▲妮塔安巴尼現身威尼斯雙年展晚宴，穿著Swadesh製作的Banarasi Kaduwa織錦紗麗搭配印度寺廟風格的手工雕刻包。（圖／翻攝swadesh_online IG）

記者陳雅韻／台北報導

亞洲首富、印度信實工業集團董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）妻子妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）是珠寶界大戶，專門收藏大克拉數的珍稀寶石，再交由信任的珠寶商打造具印度風格的華麗珠寶。日前她現身水都參加印度館回歸威尼斯雙年展的慶祝晚宴時，即佩戴向印度珠寶品牌Kantilal Chhotalal訂製的Ratna Rivière項鍊，精選每一顆各重10克拉的寶石構成完美比例項鍊，貴氣模樣令人驚嘆。





▲妮塔安巴尼佩戴Kantilal Chhotalal訂製項鍊「Ratna Rivière」，鑲嵌她私人收藏中的緬甸紅寶石、哥倫比亞祖母綠，以及白鑽與黃鑽。（圖／翻攝swadesh_online IG）

妮塔安巴尼在自己努力推動印度館回歸威尼斯雙年展的晚宴上，成功當最耀眼的女主人，她選穿自家集團Swadesh製作的Banarasi Kaduwa織錦紗麗，由大師級工匠Ashfak Ansari與Habiburrahman歷時超過五個月手工織就而成，並搭配由Manish Malhotra設計的精緻蕾絲上衣，手拎著傳統印度寺廟風格並鑲嵌黃金與紅寶石的手工雕刻手包，發揚印度傳統精緻工藝與文化。





▲轉過身項鍊垂墜設計很迷人。（圖／翻攝swadesh_online IG）

為了此華美造型，妮塔安巴尼將珠寶箱中的頂級鴿血紅緬甸紅寶石、哥倫比亞祖母綠、白鑽與黃鑽交由家族御用珠寶商Kantilal Chhotalal打造名為Ratna Rivière項鍊，完美匹配的10克拉四色寶石排列項鍊，最大的秘密隱藏在背後，兩道水滴型與圓珠狀流蘇交織垂墜，色彩與光影如同瀑布般傾瀉而下，迷人極了。

