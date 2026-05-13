新光三越端午節開賣「黃仁勳愛粽」　集結5大日韓甜點初登場

▲新光三越端午禮品預購登場，祭出獨家名人肉粽組。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越今年端午節大玩「名人私藏」概念，首度將黃仁勳等名人推薦的南北老字號名粽集結成盒，讓消費者一次入手 5 間名店肉粽，價格千元有找，全檔網羅超過 160 款禮品，其中 5 成是獨家、4 成是初次登場，並有 5 大日韓甜點品牌首度登台，免出國就能同步品嚐排隊美食。

過往 10 天內就會滿單、新光三越自售的獨家肉粽禮盒，今年以「名人推薦粽禮」為主題，一盒就能吃到 AI 教父黃仁勳回台必吃的「王記府城肉粽」、米其林主廚江振誠愛店「台南東成街無名肉粽」、飲食作家盧怡安私藏的「南門立家蛋黃鮮肉粽」，以及作家葉怡蘭推薦的「施正偉寧波粽子店」，售價 990 元搞定多款風格，限量 1000 組。

▲新光三越名人推薦粽禮盒，推薦價990元。

另一話題寒舍集團星級雙饗粽禮，打出辰園與請客樓聯手，單顆份量媲美一般肉粽三倍大的「寒舍集團星級雙饗粽禮」，售價 3,999 元，平均一顆單價破 1,300 元，主打高端送禮市場；而平價的嘉義福源招牌栗子肉粽、楊哥楊嫂精緻肉粽，盒裝售價 588 元至 899 元，單顆平均 90 元至 118 元也能預購。

▲寒舍集團 星級雙饗粽禮，推薦價3,999元。

針對非肉粽的選項，佔業績達 30% 的伴手禮，也以日韓甜點品牌首登台為亮點，包括日本伊勢丹新宿店、以瑞典傳統點心聞名限定品牌 Fika；東京的甘納豆專門店銀座鈴屋，以及日本女性最想收到的 THE SWEETS 可可夾心餅乾，以及韓品牌 ORGA 夾心威化禮盒等都是獨家首登台。

▲Fika 綜合餅乾禮盒16入，售價850元。

▲銀座鈴屋 銀座六花蜜漬豆禮盒，售價700元。

▲THE SWEETS 可可夾心餅乾禮盒，售價850元。

▲ORGA三種口味夾心威化禮盒，售價890元。

新光三越表示，端午禮品將於 5/15 起全台啟動預購，今年也在信義新天地 A8、台中中港店、台南西門店設置實體櫃位，現場可提供 16 款單顆肉粽加熱販售服務，民眾可鎖定部分產品直接購買單顆嚐鮮體驗。

▲桂新堂海老綜合蝦煎餅系列。

擁有 160 年歷史的日本頂級蝦仙貝品牌《KEISHINDO 桂新堂》，即起至 6／4 進駐遠東SOGO忠孝館 B2 開設首間限定快閃店，主打高端鹹餅乾市場的味覺體驗，針對端午節推出全新五大系列選擇，包括「鯉魚旗祈福系列」、「初夏限定綜合蝦煎餅系列」、「台灣限定端午包裝系列」、「海老綜合蝦煎餅系列」以及常態「日式可愛小禮盒系列」，重新詮釋節慶贈禮的當代語彙。

▲桂新堂初夏限定綜合蝦煎餅系列。

▲桂新堂鯉魚旗祈福系列。