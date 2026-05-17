球鞋圈狂吹「元祖灰與牛仔藍」　IU穿NB 204L超可愛、道奇聯名限量收藏

▲IU、雨琦帶起灰藍色球鞋熱潮。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

韓星私服有個超明顯的共同點，那就是「元祖灰」與「牛仔藍」球鞋正在全面洗版。比起過去流行的小白鞋，2026更流行帶有復古氛圍、生活感與Y2K氣息的灰色與丹寧色調。尤其IU與宋雨琦兩位韓流指標接連上腳後，也讓這波「灰藍色球鞋熱潮」正式成為今年球鞋圈主流。

1.New Balance Grey Days 2026系列

首先帶火「元祖灰球鞋」的代表人物，絕對就是IU。近期她大量以灰色復古跑鞋搭配寬鬆西裝、運動外套與Clean Fit穿搭，也讓New Balance最經典的「Grey Days 2026」再度成為話題焦點。

▲IU穿New Balance 204L超可愛！（圖／品牌提供）



品牌今年重新以元祖灰作為核心，將百年工藝與千禧科技跑鞋美學結合，從1080v14、FuelCell Rebel v4，到ABZORB 2010、2000與全新5030系列，都延續New Balance最具代表性的灰色調風格。

▲。（圖／品牌提供）



其中最受潮流圈關注的ABZORB 5030，更融合90年代與千禧年代科技跑鞋輪廓，搭配流線鞋身與厚實中底，不只保留運動感，也讓整體穿搭更有層次。不同深淺的灰色堆疊，更是今年韓系穿搭裡最關鍵的配色公式之一。

▲New BalanceGrey Days 2026系列鞋款陸續登場。（圖／品牌提供）

2.adidas Originals Samba系列

而另一位正在帶動灰黑與牛仔球鞋風潮的代表，則是Song Yuqi宋雨琦。adidas Originals本季以「Everyday is Samba Day」為主題，由宋雨琦演繹全新Samba Day系列，從公開形象照可見，她實際上腳的是黑白灰配色SAMBA OG W，以灰黑色調搭配運動風造型，完整展現近期韓國女生最愛的Sporty Chic風格。

▲。（圖／品牌提供）

除了宋雨琦同款灰黑Samba之外，本季同步推出的SAMBA OG W（牛仔）也成為近期社群討論度極高的新話題。比起經典黑白配色，牛仔藍更多了一點日系Vintage感，也讓Samba從原本偏中性的足球鞋輪廓，多了更濃厚的日常穿搭感。

▲adidas Originals SAMBA OG W（藍色）／3,490元。（圖／品牌提供）



而Samba會持續爆紅，關鍵就在於它的「薄底復古感」。不像厚底鞋那麼有份量，反而更容易搭配丹寧褲、運動短裙與Oversize外套，也成為現在韓國女生最常出現的私服公式之一。

▲adidas OriginalsSAMBA OG W宋雨琦同款／4,690元、SAMBA OG W／4,090元。（圖／品牌提供）



3.Under Armour UA Arc 96復古厚底鞋

2026球鞋圈另一個正在回歸的重點，就是90年代厚底復古跑鞋。Under Armour全新推出的UA Arc 96復古厚底鞋，便以強烈輪廓與Y2K科技感重新演繹復古街頭風格。鞋面透過科技網布、皮革與反光材質堆疊，再加入極具辨識度的「UA Heartbeat」心跳LOGO，整體更有千禧年代的未來感氛圍。

▲Under Armour UA Arc 96復古厚底鞋／4,680元、白色／4,680元。（圖／品牌提供）

▲Under Armour UA Arc 96復古厚底鞋／4,680元、白色／4,680元。（圖／品牌提供）

4.Converse x Los Angeles Dodgers x UNDEFEATED Chuck 70

而另一雙極具收藏話題的深藍系復古鞋款，則來自Converse與UNDEFEATED、Los Angeles Dodgers聯名推出的Chuck 70。鞋款以海軍藍為主軸，搭配仿鴕鳥皮革與刺繡LA Logo，帶出濃厚美式棒球文化與西岸街頭感。

▲Converse x Los Angeles Dodgers x UNDEFEATED Chuck 70／3,680元。（圖／品牌提供）

全球限量6,734雙的設定，也讓這雙鞋更具收藏價值。其中「67」象徵傳奇播報員Vin Scully為道奇隊服務67年，「34」則致敬傳奇投手費南多瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela），讓整雙鞋除了潮流感之外，也多了濃厚的棒球文化意義。

▲Converse x Los Angeles Dodgers x UNDEFEATED Chuck 70／3,680元。（圖／品牌提供）

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