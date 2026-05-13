想做的事很多卻遲遲沒動力？3個方法讓執行力暴增

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

很多人不是沒有目標，而是總停留在「想很多、做很少」的狀態，明明知道該運動、該存錢、該開始學習，卻總是一拖再拖，其實真正的執行力，往往不是靠熱血撐出來，而是透過習慣、環境與思維慢慢建立，當一個人越能降低內耗，越容易把事情真正完成。

1.不要只設定大目標，先拆成「今天能完成的事」



很多人執行力低落，不是能力不好，而是目標設得太大，像是「我要變有錢」、「我要瘦10公斤」，反而容易產生壓力與逃避感，建議把目標拆成具體小任務，例如：今天存200元、運動20分鐘、看10頁書，當大腦感受到「做得到」，反而更容易持續下去。

2.減少需要靠意志力的瞬間



高執行力的人，通常不是意志力特別強，而是很懂得建立環境，例如：想早起就把手機放遠一點、想運動就提前準備好運動服、想少滑手機就關掉通知，因為人其實很容易被環境影響，當阻力越少，行動自然更容易開始。

3.先開始再求完美，別讓拖延變成習慣



很多人遲遲不開始，是因為太怕做不好，但其實大部分事情都是邊做邊修正，與其一直等待最佳時機，不如先完成60分版本，因為真正厲害的人，往往不是一開始就完美，而是願意持續調整與累積，久而久之自然拉開差距。