皮蛇修復期怎麼吃？營養師點名4大關鍵營養素　少碰甜食炸物





▲芭樂富含維生素C，幫助減少發炎反應。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人聞「皮蛇」色變，營養師高敏敏分享，皮蛇也就是帶狀皰疹，其實它和小時候得過的水痘有關。當壓力大、熬夜、長期疲勞或免疫力下降時，潛伏在神經裡的病毒可能再次活化。除了尋求專業治療，聽聽營養師教你修復期怎麼吃，幫助身體好好恢復。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

皮蛇其實是水痘帶狀皰疹病毒再次活化所引起。許多人小時候得過水痘後，病毒並不會完全消失，而是潛伏在神經節中。當身體處於壓力大、睡眠不足、過度疲勞或免疫力下降時，病毒就可能再次活化，沿著神經分布出現紅疹、水泡與劇烈神經痛，因此外觀常呈現一條或一圈，也因此被俗稱為「皮蛇」。

營養師也提醒，尤其若長在臉部、眼睛周圍，或本身屬於免疫力較低族群，併發症風險也會相對提高，建議盡快就醫評估。不少人一開始會誤以為是拉傷或神經痛，疹子還沒發出時，較容易被忽略，接著會有紅疹、水泡，伴隨著劇烈神經痛，有些患者水泡結痂脫落後仍留下神經痛，這時吃對東西幫助營養補充也就相對重要。

▲補充柑橘類水果好處多。（圖／Unsplash）

#高蛋白食物

像雞肉、魚肉、蛋、豆腐等，有助組織修復與恢復體力。

#維生素C

可從芭樂、奇異果、柑橘類水果攝取，幫助抗氧化並減少發炎反應。

#維生素B群

全穀類、深綠色蔬菜、瘦肉等，對神經修復尤其重要。

#鋅

牡蠣、南瓜子、堅果等食物，有助傷口癒合與維持免疫功能。

▲攝取炸物會增加身體發炎負擔。（圖／Unsplash）

營養師也提醒，修復期間也建議減少高糖飲食、油炸加工食品，像手搖飲、甜點、炸雞、香腸等，都可能增加身體發炎負擔。另外，熬夜與長期壓力更是影響免疫力的重要因素，也是病毒容易再次活化的原因之一。