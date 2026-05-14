fb ig video search mobile ETtoday

能夠愛情長跑的三大星座組合！TOP 1互相提供安全感　當然關係緊密又牢固

>

記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

感情裡最難的從來不是一見鍾情，而是能否在漫長歲月中，依然願意陪伴彼此、理解彼此。有些星座組合天生就像「耐久型戀人」，即使激情退去，也能靠著默契、責任感與穩定的情感連結，把愛情慢慢熬成親情，越愛越深，尤其以下三大星座配對，更被認為是最有機會一路從熱戀走到白頭的代表。

▲。（圖／IG）

TOP 3：金牛座＋巨蟹座

金牛座重視穩定與安全感，巨蟹座則天生渴望家庭與情感依靠，兩人相處時很容易建立出「家」的感覺，雖然都不是特別高調浪漫的類型，但卻會默默把愛放進生活細節裡，像是照顧三餐、記住對方習慣、替彼此規劃未來，因此感情往往越久越穩，即使偶爾鬧脾氣，也很少真正放棄彼此。

TOP 2：處女座＋摩羯座

這組合屬於典型「務實派愛情」，兩人都不喜歡過度浮誇的戀愛模式，更在意未來是否能一起成長、生活是否穩定，雖然談戀愛的節奏偏慢熱，但一旦確認關係後，通常都會認真經營，尤其摩羯座的責任感搭配處女座的細膩體貼，很容易建立長久且成熟的伴侶關係，即便外人覺得平淡，卻是最不容易分開的一對。

TOP 1：天蠍座＋雙魚座

天蠍座與雙魚座堪稱最有靈魂羈絆的組合，兩人都屬於情感濃度極高的類型，一旦愛上就會非常投入，也因為彼此都重視情緒交流與精神連結，所以很容易產生強烈依賴感，雙魚座的溫柔能安撫天蠍的不安全感，而天蠍則能給雙魚滿滿保護與專一，這種深層次的情感默契，也讓兩人的愛情特別容易細水長流，甚至談一次就是一輩子。

關鍵字：

愛情, 星座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊威水都

亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊威水都

缺愛的人最常有的5個習慣：過度討好、害怕被討厭都上榜

缺愛的人最常有的5個習慣：過度討好、害怕被討厭都上榜

G-SHOCK 聯名可口可樂好復古　可樂瓶變指針

G-SHOCK 聯名可口可樂好復古　可樂瓶變指針

SwatchxAP搶先開箱！　12,150元起入手聯名懷錶 大秀直播 / Dior做出報紙蝴蝶結包　2027早春秀用車鑰匙當邀請函 《蜜語紀》人間清醒8金句：可怕的不是我選錯了男人，而是賭錯了人生 Jennie同款墨鏡爆紅！低調時髦、修飾臉型　連最美超模都在戴 台中吃到飽進入「雙強時代」　島語、旭集接力進駐升級千元餐飲版圖 鞋子淋濕怎麼辦？「不同材質鞋款」急救法，做錯小心提前報銷 減肥不吃澱粉反而瘦不下來？中醫師點名「戒碳水」最常見誤區

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面