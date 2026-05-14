能夠愛情長跑的三大星座組合！TOP 1互相提供安全感　當然關係緊密又牢固

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

感情裡最難的從來不是一見鍾情，而是能否在漫長歲月中，依然願意陪伴彼此、理解彼此。有些星座組合天生就像「耐久型戀人」，即使激情退去，也能靠著默契、責任感與穩定的情感連結，把愛情慢慢熬成親情，越愛越深，尤其以下三大星座配對，更被認為是最有機會一路從熱戀走到白頭的代表。

TOP 3：金牛座＋巨蟹座



金牛座重視穩定與安全感，巨蟹座則天生渴望家庭與情感依靠，兩人相處時很容易建立出「家」的感覺，雖然都不是特別高調浪漫的類型，但卻會默默把愛放進生活細節裡，像是照顧三餐、記住對方習慣、替彼此規劃未來，因此感情往往越久越穩，即使偶爾鬧脾氣，也很少真正放棄彼此。

TOP 2：處女座＋摩羯座



這組合屬於典型「務實派愛情」，兩人都不喜歡過度浮誇的戀愛模式，更在意未來是否能一起成長、生活是否穩定，雖然談戀愛的節奏偏慢熱，但一旦確認關係後，通常都會認真經營，尤其摩羯座的責任感搭配處女座的細膩體貼，很容易建立長久且成熟的伴侶關係，即便外人覺得平淡，卻是最不容易分開的一對。

TOP 1：天蠍座＋雙魚座



天蠍座與雙魚座堪稱最有靈魂羈絆的組合，兩人都屬於情感濃度極高的類型，一旦愛上就會非常投入，也因為彼此都重視情緒交流與精神連結，所以很容易產生強烈依賴感，雙魚座的溫柔能安撫天蠍的不安全感，而天蠍則能給雙魚滿滿保護與專一，這種深層次的情感默契，也讓兩人的愛情特別容易細水長流，甚至談一次就是一輩子。