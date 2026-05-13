台南最大LOPIA登場！近300坪落腳新光三越西門店7月中開幕

▲宏匯新莊LOPIA。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台南預計再有一間 LOPIA 登場，今年 7 月中於新光三越台南新天地 B2 正式開幕，其賣場包含內場跟外場總面積達 300 坪，比小北門店、三井 Outlet 更大，提供自家主打的肉品、即食品項，LOPIA 不到兩年在台南市場快速展店 3 間，在北部包括美麗華、SOGO 大巨蛋門店也將登場，佈局版圖越來越廣。

LOPIA 靠主打熟食、生鮮、日本水果，以及販售便當、生魚片、各類熟食小物與現烤比薩，長驅直入打進台灣購物中心、百貨市場，還創下排一、二小時才能進場的盛況，每間店年營業額可破億，成為百貨吸客機，本次進駐新光三越台南新天地，新光三越表示 LOPIA 強項在於肉品、即食商品，會透過自營區域提供其他商品「補強」，包括在地蔬果、伴手禮與乾貨提供消費者服務。

統一超在 4 月底宣布以 20.54 億元取得日本 LOPIA 在台兩間新設公司股權，雙方合資架構涵蓋零售超市與食品加工，現正取得公平會通過，預計將於2026年底完成交割。在網路上掀起一陣討論，台灣 LOPIA 總經理水元仁志的 Threads 帳號也出現網友負面留言，對外表示將在 7 月底關閉帳號。

目前 LOPIA 即將登場的門店包括新光三越台南新天地、大直美麗華以及 SOGO 台北大巨蛋，外傳也將進駐新光三越天母店，但目前未獲證實。