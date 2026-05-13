台灣梅雨季太悶？3大出國首選快訂機票：距離近、好買好逛超CHILL

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

現代人規劃出國旅行，相比過去追求「一次玩很多景點」，更加重視放鬆感、城市氛圍以及拍照質感，尤其亞洲國家飛行時間短、預算相對好控制，很適合安排3至7天的小旅行，以下也整理出近期討論度很高、天氣舒適又適合打卡放空的三個熱門國家，不論是想吃美食、逛街購物，還是療癒身心都非常適合。

＃日本：春夏交界最舒服，購物、美食一次滿足



近期的日本氣候相對舒適，不會像盛夏過於悶熱，加上日圓匯率影響，讓許多人更願意安排自由行，不論是到東京逛咖啡廳與潮流店，或前往京都感受慢步調氛圍都非常適合，而且日本交通方便、治安穩定，就算是一個人旅行也不太有壓力，對於首次自由行的人來說相當友善。

＃韓國：韓系氛圍感拉滿，適合愛拍照的人



近年韓國依舊是亞洲旅遊熱門國家之一，尤其首爾幾乎每隔幾個月就會出現新的打卡咖啡廳與潮流景點，加上韓系穿搭、美妝、美食文化盛行，對喜歡拍照與逛街的人來說吸引力非常高，而且韓國近年也流行「慢旅行」，許多人會安排到聖水洞、漢南洞這類街區慢慢散步，比起趕行程更有療癒感。

＃泰國：高CP值度假感，放空首選



如果想追求「花較少預算卻有高級度假感」，泰國依舊是許多人首選，像是曼谷除了擁有大量百貨與夜市，也有不少設計感咖啡廳與精品飯店，而普吉島則非常適合安排海島放空行程，不只能享受按摩、美食與夜生活，整體物價相較日韓也相對親民，很適合想短暫逃離工作壓力的人。

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擺脫過去常見的深色單品，2026年的TUMI將海島度假氛圍融入機能箱包之中，設計出一系列顏色多彩繽紛的實用單品，其中，經典的19 Degree Aluminum鋁合金國際登機箱換上絕美的光影藍，在移動過程中斜紋的箱體紋路，更彷彿海洋波浪般層層堆疊，不只是充滿動態感，更是具有防刮的功能，兼具時尚與耐用。

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