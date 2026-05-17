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跟著日月潭星光螢火季吃南投！紅茶冰淇淋、水上日式茶屋6間必訪

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文／MENU美食誌

2026日月潭星光螢火季即日起到5／31浪漫登場，串聯魚池、水社、桃米等賞螢秘境。趕快收下這份南投必吃美食清單！從在地小吃到景觀餐廳一次收藏，邊追螢火蟲邊吃美食超療癒！

Tea18朝霧紅茶
南投縣魚池鄉

以手搖飲風格呈現多款茶品，主打自產自銷的紅玉紅茶與阿薩姆紅茶。阿薩姆紅茶系列、京都宇治抹茶系列、紅玉系列及達人冰淇淋系列都非常推薦！

▲南投美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Chloe提供）

隱茶 Steam
南投縣水里鄉

一座擁有多年歷史的日式建築，最吸引人的特色為水上日式茶屋。餐點部分推薦燒烤雞翅，醬香濃郁入味，雞肉軟嫩。很適合帶家人一起來用餐。

▲南投美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客吃貨小肥仔提供）

麓司岸餐廳-日月潭美食
南投縣魚池鄉

位在日月潭伊達邵老街內，主廚阿聖師是道地的邵族原住民，料理皆使用日月潭當地的食材製作，主打原住民創意料理，菜色非常豐富。

▲南投美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客馬健騰提供）

初煦咖哩
南投縣埔里鎮

店面裝潢得非常日系文青，氣氛溫馨又舒服，餐點推薦初煦牛肉咖哩定食，咖哩本身帶微辣，口味是帶有蔬果香氣的咖哩，牛肉使用的是牛勒條，口感厚實有嚼勁，肉質軟嫩多汁。咖哩配有櫛瓜等蔬菜可以換口味，而且蔬菜都還保有水分。另外除了現場的餐點之外，還有販售他們自己做的辣椒油。

▲南投美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客food daily美食踩點日記提供）

日月老茶廠
南投縣魚池鄉

前身為台灣農林公司魚池茶廠的日月老茶廠，保有舊時代的建築外型，而內部已轉型成兼具產茶、製茶、賣茶、飲食等複合式觀光茶廠，另外也有提供蔬食餐點。

▲南投美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Tammy Chou提供）

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠
南投縣魚池鄉

以台灣日月潭紅茶為主題觀光茶廠，除了可以了解製茶過程，還能夠享用餐點、飲品，另外也有預約DIY手作活動可參加。推薦帶有特殊茶香的茶葉蛋及冰淇淋！

▲南投美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Sophie Li提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

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關鍵字：

美食誌, 南投, 美食, 日月潭, 螢火季

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