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缺愛的人最常有的5個習慣：過度討好、害怕被討厭都上榜

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▲▼缺愛習慣。（圖／翻攝自FB/jtbc Drama）

▲缺愛的人容易在愛情中委屈自己。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有些人一談感情就容易不安，訊息晚回會胡思亂想，對方一句冷淡的話也能反覆想很久。心理學常提到，早期關係經驗會影響一個人長大後的安全感，越缺愛的人，越容易用某些行為保護自己，一起來檢視一下吧！

1. 很怕被討厭，習慣先討好別人

缺愛的人常把「被喜歡」看得很重要，明明不想答應，也會怕對方失望而勉強自己。久了容易把關係經營成單方面付出，心裡卻越來越累。

2. 對訊息回覆特別敏感

對方晚回、不讀不回，可能立刻聯想到「是不是我做錯了」、「是不是不在乎我了」。這是因為內在安全感不足，容易把小事放大成被拋下的訊號，久了也會讓對方覺得心很累。

▲▼缺愛習慣。（圖／翻攝自FB/jtbc Drama）

3. 容易被一點溫柔打動

當一個人長期缺少穩定的愛，別人一點關心就可能被放大解讀。對方只是禮貌問候，自己卻已經開始投入感情，最後也更容易受傷。

4. 不太敢表達真正需求

越害怕失去的人，越容易把「我想要陪伴」、「我不舒服」吞回去，表面裝沒事，心裡卻累積委屈。真正健康的關係，不是完全不麻煩對方，而是能安心說出需求。

5. 常用否定自己來換取關注

有些人會習慣說「沒有人會喜歡我」，其實是在試探對方會不會留下來。但長期用這種方式確認愛，容易讓自己陷入更深的不安。

關鍵字：

心理學分析, 缺愛行為, 安全感不足, 情感困擾, 行為模式

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