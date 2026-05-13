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肌膚零粉感的秘密是「妝前乳」　一瓶提亮、防曬都到位

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要肌膚看起來沒有粉感，但是又要稍微有提亮修飾效果，妝前乳是極佳的選擇，近期就有多款水感又自然明亮肌膚的單品，同時提供高效的防曬係數，可以迅速讓肌膚擁有細膩質感，重點是一點都不會有上妝的感覺。

＃DR.WU 美顏濾鏡UV妝前乳－冷調藍，45ml、售價900元

▲DR.WU,PONY EFFECT,I`M MEME,1028,妝前乳,防曬,底妝,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

藍色系底妝在近年很受歡迎，因為可以帶給肌膚自然的透明感，但又不會死白，在日本非常火紅，台灣醫美保養DR.WU也首度推出冷調藍色的美顏濾鏡UV妝前乳，可以修飾肌膚蠟黃感之外，更是能打造出白皙通透的效果，具備SPF50+、PA+++高防曬係數，添加積雪草、維生素C、維生素E等保養成分，不含酒精、香精、人工色素、礦物油及Paraben類防腐劑，敏感肌、醫美術後也適用。

＃PONY EFFECT 水透嫩妝前防護乳－柔光紫，40ml、售價950元

▲DR.WU,PONY EFFECT,I`M MEME,1028,妝前乳,防曬,底妝,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

憑藉金管妝前乳大受年輕人愛用的PONY EFFECT這次再度推出全新水透嫩妝前防護乳，專為台灣女性特調的柔光紫色調，可以完美的校正肌膚暗沉，獨特超鎖水循環科技擁有維他命B5、球形玻尿酸與循環鎖水因子成分，可幫助肌膚鎖水保濕一整天，特別搭載韓國AI磁妝科技粉體，後續上底妝更能牢牢抓住粉體，清爽質地絕對油肌、混合肌首選。

＃i'm meme 我愛超能水凝防曬乳－嫩粉，40ml、售價390元

▲DR.WU,PONY EFFECT,I`M MEME,1028,妝前乳,防曬,底妝,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

暖膚色女孩常有的困擾，就是使用冷色調妝前很容易讓肌膚發灰，甚至看起來更髒、更濁，無法達到自然通透感，針對這樣的問題，i'm meme打造我愛超能水凝防曬乳嫩粉色系，一抹肌膚立刻擁有好氣色，更顯精神明亮，高防曬係數更是搭配積雪草PDRN能舒緩泛紅敏感問題，重現細緻飽滿美肌。

＃1028 Pu-Tea植萃校色飾底乳 SPF50 裸粉／嫩紫，售價299元

▲DR.WU,PONY EFFECT,I`M MEME,1028,妝前乳,防曬,底妝,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

日常外出或是短暫旅行，總會有東西忘記帶的時刻，這時便利商店絕對是解救燃眉之急的首選！彩妝品牌1028針對全家通路設計全新Pu-Tea植萃養膚系列，將底妝、防曬與護唇簡化成日常保養流程，首波商品校色飾底乳不僅推出兩種色選，更是添加金盞花露、洋甘菊、積雪草等植萃配方，水感質地上臉溫和不負擔，任何肌膚都能快速上手。

關鍵字：

DR.WU, PONY EFFECT, I’M MEME, 1028, 妝前乳, 防曬, 底妝, 彩妝, 保養

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