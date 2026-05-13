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鞋子淋濕怎麼辦？「不同材質鞋款」急救法，做錯小心提前報銷

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▲▼鞋子淋濕。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近幾乎天天下雨，一踏出門不是鞋子進水就是悶濕，很多人回家第一反應就是拿吹風機狂吹，或直接放到陽台風乾，其實鞋子真正怕的不是淋雨，而是「處理方式錯誤」，尤其不同材質，保養方法差很多。

#皮鞋最怕高溫，吹太熱反而更容易裂

▲▼鞋子淋濕。（圖／Unsplash）

真皮皮鞋碰到雨水後，表面看起來只是濕掉，但裡面的皮革其實也會跟著失去原本的柔軟度。如果直接拿熱風吹，很容易讓皮面變乾、變硬，穿久後甚至出現裂痕。比較安全的方式，是先拿乾布把表面水分壓掉，再把報紙或乾布塞進鞋內吸濕，放在通風處慢慢乾。等完全乾燥後，再補一點皮革保養油，鞋面比較不容易失去光澤。

#球鞋最容易臭，關鍵其實是「沒乾透」

很多人以為球鞋只要外面乾了就沒事，但鞋墊和鞋內潮濕沒處理，隔天就很容易出現悶味。當球鞋淋濕後，回家建議先把鞋帶、鞋墊拆下分開晾，鞋內可放除濕紙或乾布幫助吸水。如果是白球鞋，也別直接丟到大太陽底下曝曬，不然鞋邊泛黃機率會更高。適逢梅雨季，鞋櫃本身就有濕氣，若鞋子沒乾透就收起來，味道會更明顯。

#帆布鞋別泡太久，小心鞋底脫膠

▲▼鞋子淋濕。（圖／Unsplash）

帆布鞋很多人會整雙直接泡水，但長時間浸泡其實很傷鞋底黏膠，尤其常穿的鞋款更容易開口笑。建議如果只是局部髒污，用軟刷搭配中性清潔劑輕刷就夠了，清洗後記得放在陰涼通風處，不要為了快乾直接拿去曬，鞋底壽命反而容易縮短。

#麂皮鞋最怕水痕，一直摩擦更嚴重

麂皮材質一碰到雨水，最容易出現深一塊淺一塊的痕跡。有些人看到濕掉會立刻拿紙巾猛擦，但其實越摩擦，毛流越容易結塊。建議先輕壓吸水，等鞋子乾掉後，再用麂皮刷把毛面慢慢梳開，若狀況允許，平常出門前也可以先噴防水噴霧，多少能降低雨水直接滲進去的機率。

關鍵字：

鞋子保養, 雨天秘訣, 球鞋防臭, 麂皮護理, 梅雨季

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