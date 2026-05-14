韓星NANA比基尼照辣翻　揮別陰霾曬逆天長腿

▲NANA示範Loewe包展現個性美感。（圖／翻攝jin_a_nana IG）

記者陳雅韻／台北報導

曾連續兩年奪下「全球最美臉蛋冠軍」的南韓女星NANA（林珍娜），去年11月與媽媽在自宅遭歹徒闖入持刀威脅並試圖搶劫，母女倆與其搏鬥並成功制伏歹徒，卻遭對方反控涉嫌殺人未遂，NANA震驚之餘也反控歹徒誣告罪，此突發事件讓她一度陷入低潮，近期她終於重回工作崗位，參與T.O.P新歌演出，讓粉絲放心不少。她也適時度假放鬆以調劑身心，曬出比基尼美照辣翻了。





▲NANA度假穿比基尼大秀火辣身材。（圖／翻攝jin_a_nana IG）

身高171公分的NANA擁有傲人身材比例，一雙逆天長腿讓人羨慕不已，近日她到海邊遊玩，換上比基尼拍下背影照，大方秀美背、翹臀與美腿，零贅肉的身材全歸功於她嚴格的養生之道。





▲身高171公分的NANA有雙逆天長腿。（圖／翻攝jin_a_nana IG）

NANA曾在節目中表示，起床第一件事不是喝咖啡，而是空腹吃草飼奶油，她認為能保護消化器官與提升肌膚細膩度，而飲食她長期維持低糖與低鹽原則，每天喝充足的水，加上勤做瑜珈等運動，維持完美體態。





▲NANA演出T.O.P新歌MV也大秀美腿。（圖／翻攝jin_a_nana IG）