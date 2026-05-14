減肥不吃澱粉反而瘦不下來？中醫師點名「戒碳水」最常見誤區

▲糙米、紫米是好的碳水來源。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人減重時第一步就是「戒碳水」，甚至完全不碰白飯、麵類等澱粉食物，不過中醫師林巧薇提醒，碳水化合物並不是減肥敵人，真正該避免的其實是「精緻碳水」，如果長期完全不攝取碳水，反而可能讓代謝下降、體重停滯，甚至增加暴食風險。

近年不少飲食控制方式主打低碳、減醣，讓許多人開始把碳水化合物視為減重大敵。中醫林巧薇醫師表示，短時間內大幅減少碳水攝取，前期確實可能看到體重下降，但若長期完全不吃澱粉，身體反而容易進入代謝失衡狀態。

▲中醫師林巧薇。

她指出，中醫觀點認為「五穀為養」，碳水化合物屬於五穀類，也是人體重要能量來源，與脾胃運化、氣血生成都有關聯。如果長期缺乏碳水，可能出現脾胃虛弱、疲倦、代謝下降等情況，甚至讓減重卡關。

她提醒，所謂戒碳水，不代表所有澱粉都不能碰，而是應減少高精緻加工類型。像白吐司、白麵條、甜點等精緻碳水，因加工過程中去除部分營養成分，容易造成血糖快速波動，飽足感也較低；相較之下，糙米、燕麥、紫米、黑米等原型澱粉，含有較多膳食纖維與營養素，消化吸收速度相對穩定，另外，山藥、南瓜、芋頭等食物，也能作為日常「好碳水」來源，增加飽足感，同時幫助排便與穩定飲食節奏。

許多人減肥時採取極端方式，前期雖然體重下降快，但後期往往容易出現停滯，甚至開始暴食。她也認為，過度壓抑飲食其實不容易長期維持，尤其碳水化合物也是人體能量與氣血的重要來源，如果長期缺乏，可能影響精神狀態與日常體力，身體也可能因為能量不足而降低代謝效率。

▲飲食需與運動相輔相成。

她建議，碳水攝取仍應維持均衡，約占每日總熱量45%至65%，並搭配蛋白質、健康脂肪與蔬菜一起攝取，對穩定血糖與增加飽足感都有幫助，中醫也強調脾胃與消化機能的重要性，當消化狀態穩定，身體代謝也較容易維持平衡。與其完全戒斷碳水，不如選擇品質較好的澱粉來源，再搭配規律飲食與運動，反而更有機會維持不易復胖的體態。