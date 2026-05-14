大秀直播 / Dior做出報紙蝴蝶結包　2027早春秀用車鑰匙當邀請函

▲Dior 2026早春秀，在洛杉磯郡立藝術博物館舉行。（影 / 品牌提供）

記者林明瑋／台北報導

Dior 2027早春系列時裝秀將於台灣時間5月14日上午10點45分，於洛杉磯郡立藝術博物館（LACMA）登場，邀請函是一把車鑰匙，預告影像則是一名女子開車奔馳的黑白片，透露出1960年代的復古、驚悚、公路電影等線索，創意總監Jonthan Anderson並釋出報紙圖案的Dior Bow蝴蝶結包，這些元素會如何揉合呈現，透過直播看秀就能知道。

▲Dior 2026早春秀的邀請函是一把鑰匙。（圖 / 翻攝Jonthan Anderson IG）



▲由烏克蘭雙胞胎攝影師Tanya與Zhenya Posternak掌鏡的預告影像。（圖 / 品牌提供）



▲報紙圖案的Dior Bow蝴蝶結包。

大秀選址洛杉磯，足見2027早春系列將有深刻的美國西岸文化，預告片由烏克蘭雙胞胎攝影師Tanya與Zhenya Posternak掌鏡，開車的女子雖是開懷大笑，但配上音樂與黑白影像，顯得有些詭譎。一只印有Bret Easton Ellis American Psycho字樣的托特包，指的是美國作家Bret Easton Ellis的小說、被拍成電影《美國殺人魔》（American Psycho），讓驚悚成分又再多了一些。

▲American Psycho是Bret Easton Ellis的作品《美國殺人魔》。

不過畢竟是早春，延續自2026春夏高級訂製服的瓢蟲、蜜蜂包，以及從Jonthan Anderson上任開始變不斷運用的幸運草，都充滿自然度假氣氛，5月14日上午10點45分，記得看秀，欣賞Dior 2027早春的敘事。

Chanel（香奈兒）2026/27 Cruise 度假系列日前在法國西南部的比亞里茲（Biarritz）發表，藝術總監Matthieu Blazy用他的視角將香奈兒的歷史與濱海城市的海灘度假氣息結合，其中只有鞋跟、腳的前半部沒有底的概念性鞋款，引起熱議，Dior在2027早春預告中有報紙圖案蝴蝶結包，香奈兒的2026/27度假系列則有報紙圖案的禮服，是很有意思的巧合。

▲香奈兒2026/27 Cruise 度假系列。（圖 / 品牌提供）