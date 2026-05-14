為了避免成為工作狂　用5種方法提升工作效率

▲如何安排時間、聰明工作才是職場的必備技能。（圖／Pexels、photoAC）

記者蔡惠如／綜合報導



在現代職場中，「工作狂」這個標籤已經不是褒義，這種帶有強迫性質，犧牲休息、犧牲愛好，甚至在度假時也無法放下筆電的方式。狀態長期下來不僅會導致情緒不良，更會因免疫系統受損、睡眠不足而對健康造成威脅。

「高生產力」並不等於「過度勞累」。想要在保持卓越表現的同時，還能擁抱有品質的生活，關鍵在於聰明地分配腦力，而非無止盡地壓榨工時，5種找回平衡的高效工作策略你該知道：



啟動「深度工作」模式

生產力大師卡爾·紐波特（Cal Newport）曾提出「深度工作」的概念，作法是將一天劃分為「深度工作」與「淺層工作」的時間。在深度工作時段，每次專注 1 至 2 小時，處理最核心、最需創造力的任務；在淺層工作的時間處理收發郵件、處理行政雜事等，並在轉換間隙安排短暫休息。





蕃茄鐘工作法

雖然現代的工作性質已經改變，但蕃茄鐘工作法仍能幫助我們在「淺層工作」的時間制定節奏，做法是設定循環，「工作 25 分鐘，短暫休息 5 分鐘。每完成四個循環後，安排一次 10 到 15 分鐘的長休息」。這種節奏感能防止腦力過度透支，讓思緒維持在高效狀態。





善用「環境轉場」與「儀式感穿搭」

環境會直接影響壓力，如果你發現自己在固定的辦公位上效率低迷，不妨嘗試改變環境，到咖啡廳或不同的空間工作，打破視覺與心理的僵化感。



此外「穿著」也是一種心理暗示，穿上舒適但具備「工作感」的服飾，例如質感的襯衫或舒適的便鞋，能幫助大腦切換至專業狀態，若是在家工作，也能用這方式避免產生的界線模糊與懶散感。





落實「工作與生活」的動態平衡

真正的平衡並非刻板地將時間對半拆分，而是在兩個領域都感到成就感與滿足感。如果工作開始侵蝕睡眠與飲食時，就是必須重新調整的警訊。確保在私人時間內能完全抽離，去培養愛好或陪伴家人，這不僅是為了放鬆，更是為了讓大腦「充電」以應對下一波挑戰。





一定要制定下班時間

有些人的工作壓力來自於「不確定性」，透過制定每日或每周的工作目標，並嚴格遵守設定的範圍，可以有效避免排程重疊與突發的焦慮，明確界定「結束工作的時間點」，確保工作時間不會無止盡地擴張。